Influencer marketing, come cambierà il modo di fare business

Roma, 24 giugno 2025 – Si occupavano di eventi, poi è arrivata la pandemia e, dallo stop forzato, è sbocciata l’idea vincente: unire l’influencer marketing all’innovazione tecnologica.

Cosa significa? Significa che Federico Mazzanti e Christian Stocchi, rispettivamente 26 e 27 anni, hanno sviluppato un metodo di ‘scouting’ (dall’inglese, ‘ricerca e selezione’) degli influencer basato sull’uso strategico dell’intelligenza artificiale e sull’integrazione di dati, hashtag e selezione semiautomatica dei profili di proprio interesse. Grazie a questo approccio fortemente innovativo, la loro creatura – che si chiama Kroma Agency ed è nata a Genova nel 2021 - è ora attiva a livello internazionale, realizza all’estero gran parte del proprio fatturato e vanta, fra i propri clienti, persino un colosso del web come Amazon.

Il metodo

"Non garantiamo solo visibilità, vogliamo dare risultati concreti – esordiscono i due founder, Federico Mazzanti e Christian Stocchi - Per questo motivo, partiamo sempre da una strategia personalizzata e dallo studio di contenuti coerenti col personal brand del cliente. Il team di Kroma Studio – la nostra divisione interna che si occupa dei progetti di digital marketing e strategia - non si accontenta degli strumenti tradizionali, ma lavora costantemente per ottimizzare un software interno già attivo nella selezione di talenti e influencer, da coinvolgere, poi, nei progetti sviluppati da Kroma Agency. Quest’ultima è l’unità che si occupa di ideare e sviluppare campagne di influencer marketing per brand nazionali e internazionali".

KromAI, come funziona il database degli infleuncer

In questo contesto nasce KromAI, lo strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per selezionare, in modo preciso, rapido ed efficace, gli influencer più adatti a ciascuna campagna, partendo da oltre 7.000 profili già inseriti nel database. L’obiettivo dei founder, nonché ideatori del database, è superare quota 20.000 entro fine 2025, con una profilazione basata su dati reali, hashtag, settori di riferimento e performance. Il software è stato implementato con l’intelligenza artificiale proprio per rendere più efficiente lo scouting di talent, selezionati su misura per il cliente e la campagna. “Fino a poco tempo fa, questo tipo di ricerca veniva effettuato interamente a mano – spiegano ancora Mazzanti e Stocchi -, ora sfruttiamo il potenziale dell’intelligenza artificiale, che è in grado di filtrare, per hashtag e numero di follower, i profili degli influencer. A seguito di tale scrematura, valutiamo poi i nominativi selezionati in base all’attinenza con la strategia e gli obiettivi della campagna. L’intelligenza artificiale ci supporta nell’analisi e nella selezione; dietro ogni campagna, però, c’è un lavoro umano, profondo e personalizzato. Costruiamo strategie su misura, che si sviluppano in sei mesi e uniscono dati, creatività e obiettivi reali. L’intelligenza artificiale accelera, la strategia imprime la direzione".

Come cambia l’influencer marketing

Anche la giovane realtà genovese nasce – come tante altre storie d’impresa - da un’intuizione maturata in un momento di difficoltà: “Siamo da sempre stati appassionati di comunicazione – raccontano ancora i due fondatori – abbiamo un’esperienza solida nel mondo degli eventi. Quando, con la pandemia, si è fermato tutto, abbiamo deciso di approfondire le nostre competenze ed esplorare il settore dell’influencer marketing”.

Un settore che, va detto, vive un cambiamento vorticoso: se, in Italia, è stato il cosiddetto ‘pandoro-gate’ a segnare il declino di Chiara Ferragni e del modello di influencer da lei rappresentato (quello di una vera e propria celebrità da milioni di follower sui social), anche nel resto del mondo risultano sempre più apprezzati valori come l’autenticità, l’empatia e la ‘normalità’, a scapito di contenuti patinati e abiti griffati.

Lo confermano gli stessi fondatori dell’agenzia, che lavora molto con la Cina e il Sudest asiatico: Paesi che, dicono, sono vere e proprie macchine da guerra nell’ambito del digital marketing.

"Anche grazie ad agenzie come la nostra, che investono molto in formazione non solo del proprio team (tutto under 30, ndr), ma anche dei propri clienti, le aziende hanno capito – dichiarano – che, al giorno d’oggi, è più proficuo avvalersi di influencer seguiti da community autentiche e autori di contenuti realmente creativi. In questo modo, anche il messaggio trasmesso risulterà molto più credibile". A proposito di collaborazioni internazionali, tra gli obiettivi futuri di Kroma Agency c’è proprio quello di consolidare la propria presenza all’estero, in particolare negli Usa e in Sud America, dove il settore dell’influencer marketing è in enorme crescita. “Puntiamo a quei mercati in cui c’è consapevolezza e mentalità orientata ai risultati – concludono - e vogliamo portarla anche in Italia".