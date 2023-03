Sanità: l'inflazione si mangia le maggiori risorse stanziate negli ultimi 20 anni

Personale sanitario in ospedale

Da sempre uno dei cardini del welfare state italiano, con il Pnrr la sanità si troverà a disposizione ingenti risorse da investire. Il piano europeo stanzia 15,6 miliardi di euro, l’8,2% dei 191,5 miliardi totali, per rafforzare il sistema sanitario nazionale, in particolare con la Missione 6 che punta a finanziare, tra le altre cose, il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità). Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha però sollevato alcune perplessità. Il problema, secondo l’esponente del governo, riguarda la spesa: una volta terminati i fondi del Pnrr, i costi per mantenere le strutture sia da un punto di vista energetico che dal punto di vista del personale diventeranno insostenibili. La questione, infatti, è sempre la stessa: il sottofinanziamento del sistema sanitario. Secondo l’Osservatorio sui conti pubblici, che ha raccolto i dati sulla spesa sanitaria, la situazione non è così rosea come i numeri potrebbero far pensare. Certo, nel 2023 le risorse per il SSN aumenteranno di 4 miliardi rispetto al 2022, 2 miliardi previsti a legislazione vigente a cui se ne aggiungono altri 2 stanziati dalla legge di Bilancio. Dei fondi ulteriori, la fetta maggiore andrà a...