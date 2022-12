16 dic 2022

Inflation Reduction Act, cos'è: la legge Usa che spaventa l'Europa

Quasi 370 miliardi di dollari sono stati stanziati per finanziare in dieci anni misure volte a costruire un nuovo ecosistema industriale in settori strategici dell'energia pulita. Ma gli incentivi saranno riservati a chi compra prodotti realizzati negli Stati Uniti