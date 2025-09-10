Indagine Cisl, salari in recupero per rinnovi e tagli fiscali

Roma, 10 settembre 2025 – Le retribuzioni contrattuali nel primo semestre 2025 sono cresciute del 3,5% rispetto allo stesso periodo precedente ma se guardiamo al dato depurato dall'inflazione restano inferiori di circa 9 punti rispetto a quelle del 2019. Lo scrivono gli esperti della Cisl nel Report sui salari spiegando che l'inflazione nel periodo è stata del 17,4% mentre l'aumento salariale monetario è stato dell'8,3%. La situazione migliora se consideriamo anche l'intervento fiscale. I redditi da lavoro dipendente, dopo gli interventi fiscali son cresciuti del 14,5%, nell'area «bassa» (divario residuo: rispetto all'inflazione di 2,9 punti), del 14,9% nell'area mediana (divario residuo 0,5 punti) e del 12% nell'area alta (divario residuo di 5,4 punti). Dalla Cisl si puntualizza che cresce la percentuale di lavoratori del settore privato coperti da contratti nazionali di lavoro rinnovati, passata dal 56% di fine 2024 al 65% a giugno 2025, coinvolgendo oltre 9,5 milioni di lavoratori. Le retribuzioni contrattuali monetarie sono salite del 3,5% nel primo trimestre mentre la crescita dovrebbe consolidarsi al 3,1% per l'intero 2025. “I dati dimostrano concretamente - sottolinea il segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli - che l'azione contrattuale sindacale, integrata con politiche fiscali mirate, ha prodotto una redistribuzione progressiva sulle retribuzioni nette. Queste politiche sono oggi da rilanciare per la crescita delle retribuzioni dei redditi medi e bassi”. Le retribuzioni basse e medie grazie alla politica fiscale hanno tenuto meglio rispetto all'inflazione di quelle più alte considerando un aumento dei prezzi uguale per tutti e non differenziato a seconda delle possibilità di consumo. Considerando anche l'intervento fiscale e guardando quindi alle retribuzioni nette un lavoratore full time mediano prendeva nel 2019 21.969 euro netti (30.755 lordi) e nel 2024 25.687 euro netti (33.027 euro lordi) con un incremento nominale di 285 euro al mese e un andamento reale in linea con l'inflazione. Per i redditi bassi si è passati da 17.217 netti a 19.720 euro netti in sei anni con un incremento nominale di 192 euro al mese. Ma l'inflazione è stata più alta di questo recupero e il gap nel potere d'acquisto resta di circa 500 euro annui (meno di 40 euro al mese). Il Report mette in evidenza la necessità “di accelerare i rinnovi contrattuali per proseguire con il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, con particolare urgenza nel settore meccanico e nel pubblico impiego, rafforzare la lotta al dumping contrattuale soprattutto nel terziario di mercato, l'estensione del diritto alla contrattazione decentrata di produttività a tutti i lavoratori ed attuare forme innovative di partecipazione in linea con la legge 76/2025”. “Secondo la Cisl – incalza Pirulli - serve oggi un grande Patto tripartito per rilanciare centralità e protagonismo del lavoro, affrontando le sfide tecnologiche e dell'intelligenza artificiale e individuando interventi condivisi su obiettivi strategici. Significa, tra l'altro, remare uniti per il rilancio industriale e dei servizi, per far crescere salari e produttività, innovazione e formazione, partecipazione e qualità del lavoro, incentivando anche l'occupazione giovanile e femminile. Su questi temi ci aspettiamo risposte concrete a partire dalla Legge di Bilancio”.