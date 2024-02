Incentivi boom per le auto a benzina. Ma l’elettrico non scalda gli italiani

Un flop dopo l’altro. Mentre Stellantis e governo combattono a colpi di sciabola sul destino dell’auto made in Italy e soprattutto, sulla svolta green delle quattro ruote, giudicata dal gruppo italo-francese poco incentivata nel nostro Paese, gli ultimi dati diffusi dal ministero delle Imprese dimostrano che gli ecobonus continuano a non essere utilizzati dagli italiani. Che si orientano, in massa, sui sussidi per l’acquisto di auto con i tradizionali motori endotermici, per lo più a benzina. A un mese dall’avvio degli incentivi e in vista del nuovo round atteso per marzo, il risultato è che la dote destinata alle quattroruote con motore termico a basse emissioni (tra 61 e 135 grammi di CO2) sono praticamente esauriti. Della dote iniziale di 120 milioni di euro, ne sono rimasti in cassa più o meno 7.

Diametralmente opposta la situazione per i bonus destinati all’acquisto di auto elettriche (tra 0 e 20 grammi di CO2 al km): in questo caso sono stati assorbiti dal mercato appena 7 milioni dei 194 disponibili. E ancora peggio sono andare le cose per le cosiddette "plug-in", con emissioni fra i 21 e i 60 grammi per chilometro. In un mese sono stati utilizzati appena 3 milioni di su uno stanziamento inziale di 229 milioni di euro. Una situazione destinata a ripetersi dal momento che, da marzo, partirà la seconda ondata di ecoincentivi con "sconti" maggiori rispetto a quelli attuali.

Insomma, i conti continuano a non tornare, anche se l’ad di Stellantis, Carlo Tavares, non solo ha confermato la decisione di produrre solo auto elettriche a partire dal 2030 ma ha puntato l’indice contro il governo italiano colpevole di non accompagnare in maniera efficace la transizione ecologica. Una situazione che, per il manager portoghese, potrebbe mettere a serio rischio i posti di lavoro in due dei principali stabilimenti del gruppo in Italia, Mirafiori e Pomigliano d’Arco. Uno scenario che preoccupa il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Occorre difendere l’occupazione e mi auguro che Stellantis possa continuare a produrre auto in Italia, elettriche o ibride: dobbiamo continuare a essere la seconda manifattura d’Europa".

I problemi, per la verità, come dimostrano i dati sugli incentivi, sono due. Da una parte l’alto costo delle vetture con la spina, in media il 30% in più rispetto a quelle tradizionali. Un mercato, insomma, che se non adeguatamente sostenuto, non potrà mai decollare. Basta vedere quello che è successo neanche un mese fa in Germania dove, non appena gli eco-incentivi sono stati sospesi, il mercato dell’elettrico si è dimezzato di colpo. L’altra questione è relative alle infrastrutture e ai servizi necessari per la mobilità elettrica. Anche da questo punto di vista l’Italia deve fare ancora molta strada.