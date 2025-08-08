Incentivi per auto elettriche, via al decreto attuativo. Perché non puoi ancora richiederli

Roma, 8 agosto 2025 - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato ufficialmente il via al decreto attuativo che regola gli incentivi a fondo perduto finalizzati all'acquisto di veicoli elettrici. La decisione è stata presa per agevolare in particolar modo le persone fisiche o le microimprese che hanno la propria residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali, ovvero città da oltre 50mila abitanti con aree di pendolarismo. Un progetto finanziato dal PNRR, pronto a mettere a disposizione 597 milioni di euro, che ha come principale scopo quello di favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni. In questo modo si può contribuire maggiormente alla riduzione dell'inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell'aria. Per utilizzare il finanziamento in questione è necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5.

Gli incentivi

Il finanziamento è rivolto sia alle persone fisiche interessate all'acquisto di un'auto elettrica di categoria M1, con una cifra che può variare dai 9mila agli 11mila euro in base al valore ISEE, sia alle microimprese per l'acquisto di veicoli elettrici commerciali di categoria N1 e N2. Per queste ultime il contributo può raggiungere un massimo di 20mila euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo d'acquisto e nel rispetto della norma 'de minimis'.

Le richieste di incentivo verranno gestite attraverso una piattaforma dedicata, sviluppata da Sogei, che permetterà la registrazione dei beneficiari e dei venditori aderenti all'iniziativa da una parte e la nascita dei bonus dall'altra. Il contributo verrà infatti erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto, mentre la data di apertura della piattaforma e le procedure operative verranno comunicate direttamente sul sito del Ministero.

Incentivi auto elettriche 2025, a chi spettano

"Per una transizione sostenibile"

Sul tema si è espresso anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del governo Meloni, Gilberto Pichetto Fratin: ''Con questo nuovo schema di incentivi - ha dichiarato - vogliamo accelerare la transizione anche nel settore della mobilità privata e commerciale, supportando concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all'inquinamento. Grazie al Pnrr, mettiamo in campo risorse importanti per favorire la diffusione dei veicoli a zero emissioni e contribuire a città più pulite e vivibili. Il sostegno è calibrato per chi ha redditi più bassi e per le microimprese, perché la transizione deve essere sostenibile anche dal punto di vista sociale''.