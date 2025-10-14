Incentivi auto elettriche, slitta il clic day per il bonus rottamazione (che vale fino a 11 mila euro)

Un altro rinvio per il clic day eco-sostenibile: niente scossa al mercato dell’auto elettrica. Era attesa per mercoledì 15 ottobre l’apertura della piattaforma Sogei per accedere agli incentivi dedicati all’acquisto di auto elettriche, ma la partenza è stata nuovamente rinviata. Si allungano così i tempi per una misura approvata dal governo l’8 agosto – decreto 2025 del ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica – e finanziata con 597 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), pensata per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta a settembre.
La ricarica di un'auto elettrica
Lo schema degli incentivi: le fasce Isee
Il decreto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prevede:
– agevolazioni fino a 11.000 euro a fondo perduto per i cittadini con Isee fino a 30.000 euro (con rottamazione)
- un incentivo massimo di 9.000 euro per un privato con Isee fra 30.000 e 40.000 euro
- contributi fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici da parte di microimprese /aziende con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro).
Chi può accedere e dove
Gli incentivi sono riservati a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle cosiddette “aree urbane funzionali”, ossia città con più di 50.000 abitanti e le relative zone di pendolarismo. Questo requisito ha rallentato l’avvio degli incentivi: l’Istat ha aggiornato solo di recente la mappa delle aree urbane, ferma al 2011, rendendo necessario un adeguamento della normativa.
I requisiti per accedere agli incentivi
Per poter usufruire dello sconto, che verrà applicato direttamente dal concessionario sul prezzo di vendita, è obbligatorio rottamare un veicolo termico fino a Euro 5. Inoltre, per evitare abusi, chi richiede l’incentivo deve risultare primo intestatario della vettura da rottamare da almeno sei mesi.
Documentazione e modalità di richiesta
Per accedere agli incentivi sarà necessario rivolgersi ai concessionari aderenti, che gestiranno l’intera pratica e applicheranno lo sconto in fattura. I cittadini dovranno presentare:
- Isee aggiornato del nucleo familiare
- documentazione del veicolo da rottamare
- documento d’identità e codice fiscale
Un incentivo per il rinnovo del parco auto e la decarbonizzazione
Con questa misura il governo punta a favorire il rinnovo di migliaia di veicoli, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di transizione ecologica e innovazione industriale.
Il ministro Pichetto Fratin
Le critiche e i limiti del decreto
Nonostante le buone intenzioni, il decreto non convince del tutto. Il Codacons evidenzia come le aree urbane funzionali coinvolgano solo 1.892 comuni e circa 33 milioni di abitanti, poco più della metà della popolazione italiana. Molti cittadini restano quindi esclusi dagli incentivi. Inoltre, concessionari e consumatori lamentano “troppi vincoli e paletti” che rischiano di limitare l’efficacia della misura in un momento critico per il settore automotive.
La linea del ministro Pichetto Fratin e la proposta dei Socialisti europei
Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha ribadito di recente come sia necessario "arrivare a un mercato dove il potere d'acquisto dei cittadini italiani renda normale scegliere tra endotermico ed elettrico". Oggi, intanto, si registra una nuova iniziative che arriva dalla Ue con la proposta dei socialisti europei di un 'leasing sociale" per aumentare l'accesso all'auto elettrica, assicurando un ingresso equo tra i Paesi membri e le regioni europee e dando al tempo stesso una "spinta all'industria dell'auto".
6 foto
La manovra per il 2026, con i suoi nodi da sciogliere, è il piatto forte della cena leggera a casa Meloni di domenica sera, con la padrona di casa e, come commensali, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro Giancarlo Giorgetti e Maurizio Lupi per Noi Moderati. Un summit a tavola durato fino a tardi, che, secondo fonti beninformate, ha permesso di trovare una prima quadra in vista del Consiglio dei ministri di domani. E così, con il taglio dell’Irpef per il ceto medio, ci si dovrebbe fermare a 50 mila euro. Con la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali non si arriverà alle rate di dieci anni. Mentre per l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 si andrà verso un intervento selettivo che limiterà molto il costo dello stop. E sul contributo di banche e assicurazioni non ci sarà nessuna forzatura o imposizione. Resta, invece, da risolvere l’opposizione del leader leghista all’aumento delle spese per la difesa: ma del pacchetto si parlerà non subito, ma nel corso dell’esame parlamentare.
I punti fermi della manovra 2026
I leader di centrodestra, dunque, si ritrovano in un vertice serale a cena a casa della premier prima della partenza di Giorgia Meloni per l’Egitto. Sul tavolo le questioni fondamentali, condivise da tutti che devono però trovare una forma definitiva in base ai calcoli che si faranno fino all’ultimo. Certo è che all’incontro i capi delle forze di maggioranza arrivano con i dossier più delicati già sminati. Non è un mistero che Forza Italia ha premuto da mesi per la sforbiciata alle aliquote fiscali per i redditi medi e la Lega ha puntato le sue carte innanzitutto su rottamazione e blocco degli aumenti dei requisiti previdenziali. Il vero scoglio rimane, fino alla fine, il contributo delle banche (e anche delle assicurazioni). Tajani ha puntualizzato, del resto che sugli istituti «ha prevalso la linea di Forza Italia: nessuna tassa sugli extraprofitti, ma dialogo costruttivo». E, in realtà, è intenso il dialogo di ministri e sherpa con i vertici dell’Abi per cercare una soluzione concordata sul contributo che le banche e le assicurazioni dovranno garantire alla manovra: in ballo ipotesi che hanno a che fare con la misura concordata l’anno scorso, il differimento delle Dta (Deferred Tax Assets, attività per imposte anticipate in termini tecnici), che potrebbe subire un nuovo slittamento dando liquidità extra ai conti pubblici seppure temporanea. Le entrate si aggirerebbero intorno ai 2,5 miliardi. Di certo, con una dote di 16 miliardi, la manovra 2026 si annuncia come la più leggera dal 2014.
E, del resto, nel corso del summit notturno una parte del confronto ha riguardato la condivisione dell’obiettivo illustro da Giorgetti di raggiungere un rapporto deficit-Pil sotto il 3 per cento per uscire dalla procedura di infrazione di Bruxelles e avere più spazio di azione. Tutti d’accordo sul punto. Non così, invece, sul controverso capitolo dell’aumento delle spese militari: Salvini, in particolare, ha insistito sull’esigenza di destinare le risorse a un capito ben più ampio, che comprenda la sicurezza interna e il contrasto dell’immigrazione clandestina. Una divergenza che di fatto sarà risolta più avanti, durante l’esame parlamentare del pacchetto.
Intesa, invece, sul taglio di due punti della seconda aliquota, dal 35% al 33%, per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. Il vantaggio può arrivare per i contribuenti ad un massimo di 440 euro l’anno. Via libera anche alla nuova rottamazione delle cartelle, che nelle ultime ipotesi viene spalmata in nove anni e 108 rate. Accordo anche sulla sterilizzazione selettiva per l’aumento dell’età pensionabile a partire dal 2027: il blocco di tre mesi potrebbe essere graduale e non per tutti.