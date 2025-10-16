Inaugurata la Space Smart Factory. Due satelliti prodotti ogni settimana

L’Italia rafforza la sua posizione tra i protagonisti della corsa allo spazio. A dimostrarlo è la nuova Space Smart Factory di Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), capace di produrre circa 100 satelliti l’anno, al ritmo di oltre due a settimana. L’impianto inaugurato nei giorni scorsi a Roma, al Tecnopolo Tiburtino, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si sviluppa su una superficie totale di 21mila metri quadrati ed è tra i più grandi in Europa. La Space Factory è il risultato di un investimento di oltre 100 milioni di euro che include anche i fondi del PNRR gestiti dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), oltre agli investimenti significativi da parte di Thales e Leonardo.

"Questa è un’inaugurazione davvero importante e significativa, è il gioiello tra le Space Smart Factory realizzate finora nel nostro Paese con le risorse del Pnrr - è intervenuto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - Rappresenta anche un esempio di collaborazione efficace tra pubblico e privato. Oggi compiamo un altro passo strategico per rafforzare la filiera spaziale nazionale e consolidare la leadership italiana".

"Un salto tecnologico senza precedenti" ha spiegato l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani. "Dobbiamo inserirci nel mercato internazionale come uno dei player di riferimento - ha aggiunto -. Questa factory avrà la capacità di produrre due satelliti alla settimana. È una scommessa enorme. Ci stiamo investendo grandi risorse ed è molto promettente". L’obiettivo è diventare player globali. "Le applicazioni di queste tecnologie sono duali, servono per usi civili come il monitoraggio della terra, le azioni climatiche, il posizionamento geoposizionamento, ma anche per la difesa militare - ha proseguito Cingolani - Noi abbiamo fatto una scelta come gruppo industriale, andremo essenzialmente su tecnologie per l’osservazione terreste. Nei prossimi anni verranno lanciati oltre 10mila satelliti in orbita intorno alla Terra: è un mercato imperdibile, in cui occorre essere presenti da subito". Una sfida strategica per l’intero settore spaziale nazionale.

"La Space Smart Factory è e sarà un’infrastruttura di sistema a disposizione di tutta la filiera del comparto spaziale e in totale connessione con le Pmi del settore - ha aggiunto Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo -. A conferma di come Leonardo rappresenti un ecosistema industriale e tecnologico a disposizione dell’apparato produttivo del Paese".

Una sfida per raggiungere le stelle, secondo Massimo Claudio Comparini, managing director della Divisione Spazio di Leonardo. "Una visione è diventata un’idea, un’idea è diventata un progetto, un progetto è diventato un cantiere, un cantiere è diventato una straordinaria fabbrica spaziale intelligente all’avanguardia. Se hai una visione e credi nelle idee e nelle persone, puoi ottenere qualsiasi cosa, puoi persino raggiungere le stelle con le tue macchine spaziali".