Il servizio di PostePay P2P, che consente lo scambio di denaro in tempo reale tra i clienti della community Postepay nei primi 9 mesi del 2024 ha già registrato oltre 1 miliardo di transato. Lo riferisce Poste Italiane, società guidata da Matteo Del Fante (in foto) che ha presentato al Salone dei Pagamenti in corso a Milano la ‘Road to Connect’.