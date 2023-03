In Europa progressi per eolico e solare Ma in Italia la burocrazia frena lo sviluppo

IL 2022 È STATO un anno di svolta per le rinnovabili. Eolico e solare hanno dato un aiuto essenziale al sistema elettrico europeo in un momento di grave difficoltà per l’aggressione di Putin e la crisi energetica, arrivando a coprire da sole un quarto dei consumi elettrici ed evitando l’importazione di 70 miliardi di metri cubi di gas, che si sarebbero tradotti in una spesa di quasi 100 miliardi di euro. Nel frattempo l’Europa si è trasformata in un grande cantiere, grazie a un boom delle installazioni, con 15 gigawatt di nuovi impianti eolici e 41 gigawatt di nuova potenza fotovoltaica. Le installazioni eoliche, in base al rapporto annuale di Wind Europe, sono aumentate di un terzo rispetto al 2021, con in testa Germania, Svezia, Finlandia, Spagna e Francia. Un salto ancora più spettacolare è stato compiuto dal solare, che ha messo a segno un’impressionante crescita annuale del 47% rispetto ai 28 gigawatt installati nel 2021 e di più del doppio rispetto al 2020. "L’Ue ricorderà il 2022 come l’anno in cui è iniziata veramente l’era solare", prevede SolarPower Europe nel suo rapporto annuale. E non è che l’inizio: le previsioni per quest’anno sono di oltre 50 nuovi gigawatt solari installati...