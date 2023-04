In cassa 400 milioni Lazzerini: non serve una nuova tranche

"Il primo trimestre di quest`anno sta ripagando gli sforzi fatti l`anno scorso. Siamo ancora in preconsuntivo, ma chiuderemo con il 18% in più di cassa rispetto al nostro budget". Lo ha detto l’ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, intervenendo, ieri, all’inaugurazione della nuova area di imbarco all’aeroporto di Fiumicino. Evento che ha offerto l’occasione per un breve aggiornamento sulla trattativa in corso, finalizzata alla cessione di una parte delle quote del vettore . "I rapporti con Lufthansa sono buoni, quotidiani. C’è il focus sul prezzo ma se ne occupa il Mef". E ancora: "Ci sono oltre 400 milioni in cassa. Lo Stato è autorizzato ad un’ultima tranche di 250 milioni, ma al momento, per la situazione di cassa, non è necessaria. È scelta del Mef quando sarà necessaria". Infine, gli obiettivi. "Abbiamo iniziato con 52 aerei, abbiamo chiuso l’anno scorso con 74 e alla fine del 2023 arriveremo a 93 aerei", ha concluso.