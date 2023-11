Da metà novembre in circa mille punti vendita Coop saranno presenti oltre 400mila confezioni di biscotti a marchio completamente bianche. In evidenza solo un QR code che rimanda a un podcast composto da 7 storie di donne fuoriuscite dalla violenza. È la campagna "Il silenzio parla" di Coop con Differenza Donna, associazione che gestisce il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 del Dipartimento Pari Opportunità di Palazzo Chigi, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il 1522 si troverà anche su altri 500 prodotti a marchio Coop e su milioni di confezioni.