Imu, in 12 anni costi per 270 miliardi

Casa sempre più cara. Lo certifica l’ultimo rapporto di Federproprietà-Censis. In Italia per l’83,2% delle persone la casa è fattore di sicurezza e di stabilità, ma spesso è anche l’ultimo baluardo contro la povertà. Infatti - riferisce il rapporto - il 60,8% delle persone a rischio di povertà detiene la proprietà dell’abitazione in cui vive. La stragrande maggioranza (78,4%) considera la casa "espressione della propria identità e della propria personalità", ma la vede costantemente minacciata da costi, oneri e tasse. Ultimo incubo in arrivo le misure green. Che piacciono perché riducono l’inquinamento (51,1%), ma rischiano di tradursi in un ulteriore aggravio di spesa (22%), per alcuni insostenibile (16,3%). Secondo il Rapporto Federproprietà-Censis per il 75,5% degli italiani i costi di condominio, bollette, tasse cominciano a pesare troppo sul bilancio familiare e per il 60% degli aspiranti proprietari l’acquisto è diventato più difficile a causa dell’aumento dei tassi di interesse dei mutui. La prima voce dei costi sono le tasse. Entro lunedì si dovrà versare la seconda rata dell’Imu. Una patrimoniale da 22 miliardi l’anno che, dice Confedilizia, "dal 2012, anno della sua istituzione da parte del governo Monti, ha pesato su individui, famiglie e imprese per 270 miliardi di euro (se fosse rimasta l’Ici, nello stesso periodo di tempo si sarebbero pagati 160 miliardi in meno)".