Imu: record di raccolta nel 2024. Il Nord versa il triplo del Sud, Roma supera Milano. E il Vaticano?

Roma, 20 settembre 2025 – E’ il dato storico più alto di sempre, quello relativo all’Imu 2024. Lo Stato ha infatti incassato 16,9 miliardi, e l’aumento su base annua è del 18%, essendo stato il gettito 2023 di 14,37 miliardi di euro. Il trend di crescita è costante negli ultimi 5 anni, fatto salvo il 2023 unico anno in controtendenza. I dati sono stati elaborati dal Centro Studi Enti Locali sulla base della banca-dati Siope+ del Ministero di Economia e Finanza.

Il divario fra Nord e Sud

I dati del totale 2024, sono in gran parte derivanti dalla riscossione ordinaria mentre la parte restante proviene dal recupero dell'evasione. Precisamente, 15,47 miliardi sono quelli pagati in maniera convenzionale. Forte il divario fra Nord e Sud, col Nord Italia che ha contribuito con 9 miliardi, oltre il 50% del totale nazionale. L'area Nord-Ovest guida con 5,24 miliardi, seguita dal Centro con 3,83 miliardi e dal Nord-Est con 3,74 miliardi. Il Sud raccoglie 2,79 miliardi mentre le Isole 1,29 miliardi. Roma guida la classifica con oltre 1,2 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto a Milano che si ferma a 941 milioni. Le due metropoli da sole rappresentano il 10% del gettito complessivo. Torino è al terzo posto con 269 milioni, seguita da Napoli con 245 milioni e Genova con 184 milioni. La top ten include anche Firenze (179 milioni), Bologna (165 milioni), Venezia (124 milioni), Palermo (104 milioni) e Padova (98 milioni).

L’evasione fiscale

Sebbene non sia semplice quantificare l’evasione fiscale 2024, alcune analisi indicano le aree dove il tax gap è maggiore. Le regioni più attive nel recupero dell’evasione sono la Lombardia, la Toscana e l’Emilia-Romagna, che complessivamente contribuiscono per il 35% del totale. Tra le città più attive nel 2024 figurano Milano con 35 milioni di euro, Venezia con 19,3 e Napoli con 17,6 milioni. La macro-area più interessata dal fenomeno è il Sud, che ha una media del 30%, con alcune province che hanno raggiunto il picco del 40%.

Anche il Vaticano paga l’Imu

L’Imu, Imposta Municipale Propria, è il tributo che venne istituito dal governo Monti nella manovra del 2011 denominata Salva Italia. Si paga a livello comunale sui beni immobiliari di proprietà, e dal 2013 non è più conteggiata sull’abitazione principale. Nel 2024 il Vaticano, attraverso l'Apsa, ha pagato circa 6 milioni di euro di Imu e oltre 3 milioni di euro di Ires all'Italia per la gestione dei propri immobili nel territorio italiano, come indicato nel suo bilancio. Le esenzioni per gli immobili di culto sono previste per legge, ma molte altre proprietà sono soggette al pagamento delle tasse. Questi pagamenti sono relativi ai 4.234 immobili che il Vaticano gestisce in Italia.