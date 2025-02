Imprese, un piano da 100 miliardi Dall’Ue fondi contro il caro-bollette

La Commissione europea annuncia un piano di investimenti superiore a 100 miliardi di euro per sostenere la decarbonizzazione dell’industria Ue. Investimenti saranno l’asse portante del nuovo Clean Industrial Deal, una sorta di “business plan” per coniugare competitività e decarbonizzazione a livello europeo. L’iniziativa mira a favorire l’adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e a sostenere i settori ad alta intensità energetica, fornendo un accesso più rapido al capitale e stimolando la competitività delle aziende.

Previsti anche aiuti contro il caro-bollette. Il piano per l’energia a prezzi accessibili, presentato ieri insieme al Clean Industrial Deal, "porterà sollievo non solo alle famiglie che devono far fronte a bollette energetiche elevate, ma anche alle industrie che lottano con costi di produzione alti". Per la Commissione europea il piano porterà a un "risparmio complessivo stimato di 45 miliardi di euro nel 2025, che aumenterà progressivamente fino a 130 miliardi di euro di risparmio annuo entro il 2030 e 2040". Per dare un primo sostegno alle imprese, il Clean Industrial Deal mobiliterà oltre 100 miliardi di euro destinati alla produzione pulita, tra cui 1 miliardo di euro di garanzie aggiuntive nell’attuale Quadro finanziario pluriennale. Nel prossimo bilancio, un Fondo per la competitività creerà la capacità d’investimento necessaria per coprire tutte le fasi di sviluppo dei progetti a elevato valore aggiunto europeo, dalla ricerca e innovazione, fino alla produzione su larga scala, con un’attenzione particolare alle tecnologie pulite e alla decarbonizzazione industriale.

Inoltre la Commissione proporrà una Banca per la decarbonizzazione industriale, puntando a 100 miliardi di euro di finanziamenti grazie al Fondo per l’innovazione, ai ricavi del sistema di scambio delle emissioni e alla revisione del programma InvestEu. "La trasformazione verso il green renderà la nostra industria grande: non ‘great again’, ma ancora più grande del passato", commenta la vicepresidente della Commissione europea, Teresa Ribera. "L’Europa" vuole "semplificare" le sue regole e "sa riformarsi, senza motosega, ma con uomini e donne competenti", aggiunge il vicepresidente della Commissione responsabile per l’Industria, Stéphane Séjourné.

Alberto Levi