Imprese in crescita tra aprile e giugno

Roma, 24 luglio 2023 – Resiliente e dinamico, sono questi i tratti distintivi che caratterizzano in questa fase congiunturale il sistema delle imprese italiano. La conferma viene dall'analisi dei dati, relativi al secondo trimestre 2023, che evidenziano un saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese, con un aumento complessivo di 28.286 nuove aziende nel periodo aprile-giugno. Il risultato, sebbene rappresenti un segnale incoraggiante, è uno tra i meno brillanti nell'arco degli ultimi dieci anni. Il basso numero di iscrizioni (79.277) ha influito sul risultato complessivo delineando il quadro demografico che si completa con il numero delle cessazioni che hanno sfiorato le 51mila unità (50.991), valore che pur restando al di sotto della media del periodo pre-covid rappresenta il terzo aumento consecutivo nell’arco dell’ultimo triennio. È la fotografia scattata dall’analisi trimestrale Movimprese relativa al periodo aprile-giugno 2023, condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e disponibile all’indirizzo www.infocamere.it/Movimprese.

L'andamento nei diversi territori

Il Sud registra il saldo maggiore, per quanto riguarda le iscrizioni di nuove aziende,in termini assoluti (9.006 imprese in più). Nel contempo però è sempre il Sud a subire la flessione più marcata in termini di tasso di crescita, passando dal +0,55% di 12 mesi fa al +0,44% del trimestre da poco concluso. Il saldo demografico delle aziende premia in nord e il centro del Paese. Il Nord-Ovest e il Centro, infatti, sono le due aree geografiche che condividono il primato per l’incremento relativo più elevato (+0,5%). In tutte le regioni, il trimestre si è chiuso comunque con il segno positivo: dalla Lombardia (5.663 imprese in più all’appello), al Molise (+87). Tutte le circoscrizioni hanno comunque fatto registrare un tasso di crescita inferiore a quello misurato nel corrispondente trimestre dello scorso anno.

L'analisi nei diversi settori

Nel trimestre preso in considerazione dalle rilevazioni di Movimprese emerge che tutti i settori hanno messo a segno saldi positivi nel trimestre. L'unico comparto in controtendenza è quello dell’industria estrattiva (settore numericamente limitato a sole 3.664 imprese). Rilevanti performance di crescita sono state rilevate nel settore delle costruzioni, uno tra i più importanti per numero di realtà esistenti, con 6.025 imprese in più. A seguire, altri due comparti, quello degli alberghi e ristoranti (+4.436 unità) e quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche (3.753 imprese in più rispetto alla fine di marzo). In territorio positivo anche il commercio (+2.670) e i “servizi alle imprese” (come noleggio e agenzie di viaggio) con +2.507. In termini relativi, i trend migliori vengono dai comparti legati ai servizi: +1,5% le attività professionali scientifiche e tecniche, +1,2% le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese e +1% per le attività sportive, di intrattenimento e divertimento. Vittorio Bellagamba