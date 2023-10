Imprese energivore, addio bonus. Cosa cambia dal primo gennaio 2024

Roma, 3 ottobre 2023 – Addio ai bonus energetici per le imprese energivore, quelle cioè che nello svolgere le loro attività necessitano di un alto consumo di energia elettrica: per loro, a partire dal primo gennaio 2024 e fino al 2028 sarà possibile contare soltanto su un contributo sugli oneri generali legati al sistema elettrico e relativi al sostegno delle energie rinnovabili. Lo ha stabilito il testo del Decreto Energia 2023 che è stato approvato il 25 settembre.

Quali sono le imprese energivore

A essere interessate dal provvedimento sono circa 3.000 aziende sparse su tutto il territorio nazionale e che hanno come caratteristica quella di registrare un consumo medio elettrico annuo di almeno un Gwh. A questo criterio si aggiunge la necessità di operare in specifici settori indicati dalle linee guida della Commissione Europea. Fanno parte della categoria per esempio le cartiere, le acciaierie, le industrie meccaniche e quelle alimentari.

Il nuovo iter

Le imprese energivore dovranno dunque sottoporsi a una ‘diagnosi energetica’ che diventerà indispensabile per poter ottenere le agevolazioni: a disporlo è il decreto legislativo 102 del 2014, che ora, visto il nuovo tipo di sostegno riconosciuto dallo Stato, diventerà vincolante nel caso specifico. A verificare che tale adempimento venga portato a termine sarà Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, mentre l’Arera (autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) definirà modi e tempi delle istanze di concessione volte ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Cosa cambia

A partire dal primo gennaio 2024 inoltre verrà abolito anche il sistema di scaglioni fin qui impiegato per stabilire l’entità del benefico riconosciuto alle aziende. Al suo posto entrerà in vigore un parametro da utilizzare per tutte le imprese in grado di soddisfare determinati standard. La differenza sta principalmente nel fatto che il vecchio metodo prevedeva un’applicazione modulare legata all’intensità del consumo elettrico effettivamente registrato da ogni azienda.

Le altre imprese e le famiglie

Il decreto dedicato all’energia stabilisce anche che fino alla fine del 2023 le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dovranno essere regolate con l’attribuzione dell’Iva al 5%. La disposizione si applica anche in relazione ai servizi legati al teleriscaldamento e alla fornitura di energia termica prodotta dal metano abbinata a speciali contratti. Negli ultimi tre mesi dell’anno, ottobre, novembre e dicembre, resteranno infine azzerate le aliquote relative alle componenti tariffarie che fanno capo agli oneri generali di sistema sia negli impianti civili che industriali.