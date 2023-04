Impresa Italia, il cassetto digitale dell'imprenditore: cos'è e come funziona

Roma, 4 aprile 2023 – Risparmiare tempo e costi. Questo consente Impresa Italia, il cassetto digitale dove l'imprenditore può accedere gratuitamente a informazioni e documenti ufficiali della propria azienda. Il servizio, gratuito, delle Camere di commercio, realizzato da InfoCamere, consente di accedere a visure, atti, bilanci, consultare lo stato delle proprie pratiche e molto altro ancora. E' già utilizzato da due milioni di imprenditori che fino ad oggi - senza alcun costo – hanno potuto scaricare 7,3 milioni di documenti ufficiali delle proprie aziende.

“Si tratta di un risultato significativo - afferma il presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti – frutto dell'impegno di tutto il sistema camerale, nell'azione di partnership istituzionale con le imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione".

Chi utilizza Impresa Italia

L'86% degli imprenditori che hanno attivato il servizio è a capo di un'azienda con meno di 10 addetti, il 18% guida un'impresa femminile, il 16% è artigiano, oltre la metà (il 56%) ha meno di 50 anni e solo l'8% è rappresentante di un'impresa 'under 35', il 21% opera nel commercio e il 15% nelle costruzioni. Complessivamente, gli imprenditori che accedono a impresa.italia.it rappresentano il 33,2% degli oltre 5 milioni di imprese iscritte nel Regi stro delle Camere di Commercio.

In termini assoluti, la top five delle adesioni vede primeggiare tra le regioni la Lombardia (dove il numero di adesioni ha superato le 320mila unità), seguita da Lazio (192mila), Puglia (171mila) e, appaiate, Veneto e Campania (165mila) . Più in dettaglio, le province con il maggior numero di cassetti attivati ​​sono Roma e Milano (con circa 150mila adesioni), Napoli (79mila) e Torino (70mila). Guardando alla percentuale di adesione a impresa.italia.it rispetto alle imprese residenti nel territorio, ben otto province del Mezzogiorno si piazzano tra le prime dieci nella graduatoria, con tassi di adesione che nei primi cinque posti superano il 50%.

Dal punto di vista della tipologia giuridica, il 46% delle adesioni fa riferimento a società di capitale, il 33% sono imprese individuali e il 14% società di persone. Ma vediamo chi può usufruire del servizio e come funziona.

Chi può accedere a Impresa Italia

Il servizio è accessibile ai legali rappresentanti, ai soci e ai titolari di cariche sociali di ogni società iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio. In particolare, i legali rappresentanti, in qualità di soggetti che agiscono per nome e per conto della società nel rapporto con i terzi, hanno un accesso completo ai contenuti presenti nel cassetto digitale. Alle altre cariche sociali è invece consentita una visualizzazione parziale dei contenuti.

Cosa si trova nel cassetto

Nel cassetto digitale dell'imprenditore sono disponibili gratuitamente informazioni e documenti della propria impresa, suddivisi in sei sezioni: 'La mia impresa', 'Registro Imprese', 'Il mio fascicolo', Attività produttive', 'Diritto annuale' e 'Startup e Pmi innovative”. Per esempio è possibile consultare e scaricare gratuitamente la visura ordinaria completa, la visura in lingua inglese, il bilancio d'esercizio, lo Statuto, l'atto costitutivo, le dichiarazioni sostitutive. Se si utilizza il servizio gratuito Infocamere è possibile inoltre visualizzare tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute o pagare il diritto annuale camerale. All'interno della sezione Startup e Pmi è possibile trovare opportunità di contatto e collaborazione con questo tipo di imprese e alla voce “scopri di più” della sezione “attività produttive” è possibile conoscere la distribuzione statistica delle imprese operanti nello stesso settore di attività della propria azienda (per tipologia di forma giuridica) nel territorio provinciale, regionale, circoscrizionale e nazionale.

Come accedere