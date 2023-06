Impianto fotovoltaico all’aeroporto di Roma

Enel X (in foto l’ad Francesco Venturini) realizzerà per Aeroporti di Roma, in collaborazione con Circet Spa, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo aereo europeo. Situato parallelamente alla pista, coprirà un’area di 340mila metri quadri, producendo a regime circa 32 GWh di energia rinnovabile all’anno.