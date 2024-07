Impegno per lo sviluppo sostenibile. Open Fiber rilancia e investe ancora

FIRENZE

Sostenibilità al centro, anche in Toscana, nel lavoro di Open Fiber, operatore wholesale only (all’ingrosso) che sta lavorando da tempo per favorire i collegamenti internet veloci in tutte le aree della regione. Recentemente è stato pubblicato il quarto report di sostenibilità, lo strumento che monitora le performance Esg-Environmental, Social & Governance (ovvero relative all’inquinamento, all’impatto sociale e all’organizzazione interna) e le comunica agli stakeholder, interni ed esterni.

Tra i numerosi traguardi raggiunti da Open Fiber nel 2023 sui temi di sostenibilità c’è l’approvazione, in materia di lotta al cambiamento climatico e della tutela delle risorse, del Net Zero Plan, un percorso che ha come obiettivo per l’azienda l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2040. Il report fornisce poi una sintesi degli impatti sul territorio in termini di contributo allo sviluppo digitale del paese: sono 5.840 i piccoli Comuni in commercializzazione in tutta Italia, 178 i Comuni “bianchissimi“ (dove internet non esiste, neanche come tecnologia Adsl) coperti, 21mila le scuole raggiunte, circa 1.570 le strutture sanitarie connesse, con numerose partnership sottoscritte per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo delle imprese.

"La sostenibilità, nelle sue molteplici accezioni, è un pilastro del piano di sviluppo di Open Fiber – ha commentato Paolo Ciocca, presidente di Open Fiber –. Abbiamo deciso di pubblicare annualmente un documento dettagliato come il Report di Sostenibilità per comunicare a tutti i nostri stakeholder, in maniera trasparente, i nostri impegni e le iniziative intraprese in un ambito sempre più chiave nel mercato e nella società di oggi". Particolare risalto viene dato all’innovazione attraverso la descrizione dei progetti di espansione della rete (quali Backbone 2.0 e Edge Data Center), la partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali (quali Restart e 5G coverage along Transport Corridors – Frejus), progetti di sviluppo Smart city, borghi digitali, smart grid, Fiber sensing e Digital twin.

Il documento registra il rafforzamento della strategia di stakeholder engagement, che favorisce un dialogo continuo e partecipato con clienti e amministrazioni locali. E poi si concentra sul capitale umano, raccontando l’incremento dell’organico aziendale (+10% per Open Fiber Spa e +42% per Open Fiber Network Solution, con una percentuale di donne pari al 33%) e il potenziamento nella formazione e sviluppo delle competenze (oltre 83mila ore di formazione, pari a oltre 47 ore di formazione pro-capite, +46% sul 2022).

Importante anche l’impegno nella promozione di iniziative legate ai temi della diversità, equità, inclusione e benessere: canali di ascolto, accordi per il supporto alla genitorialità e al caregiving, campagne per la prevenzione, progetti per l’empowerment femminile. E crescita della cultura sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso il programma Care.

Lisa Ciardi