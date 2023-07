Immigrazione e natalità per crescere

Bruno

Villois

Demografia e sviluppo costituiscono un tandem indissolubile, la scarsa natalità del nostro Paese rappresenta un’importante barriera al ricambio generazionale, rallentando i potenziali di crescita.Il governo, con le nuove norme sul lavoro, introduce misure che prevedono percorsi di formazione e inserimento sociale. Darvi attuazione sarà elemento basilare per rispondere alla domanda che arriva dalle imprese di ogni settore e particolarmente di quelli commerciali e dei servizi, comparti di sempre maggior rilevanza per il nostro Pil e nei quali mancano centinaia di migliaia di addetti. Una differenziata formula di avviamento al lavoro degli under 25, in possesso di titoli di studio dell’obbligo, è una necessità impellente per far fronte alle esigenze delle imprese non solo dei settori citati, anche se soprattutto. Resta comunque da reinventare la politica demografica, l’attuale natalità è ai livelli più bassi di Eurolandia e, anche ammettendo che già nell’anno in corso muti l’atteggiamento delle giovani famiglie, prima di riavviare ad un equilibrio servirebbero 3 o 4 lustri, sempre che le politiche di avviamento e inserimento siano fin da subito in grado di trovare un’occupazione compatibile con la domanda. Nell’arco dei venti anni che mancherebbero al riequilibrio tra posizioni attive e passive si andrebbero a creare forti difficoltà finanziarie per erogare le pensioni. La politica dell’immigrazione, unica in grado di far evitare il tracollo nei prossimi 15 anni, deve indirizzarsi alla selezione, ma anche all’inserimento degli interi nuclei famigliari immigranti, abbinandola a una politica di forte incentivazione alla natalità.