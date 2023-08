Immatricolazioni auto a Torino: leggera frenata a luglio

Leggera frenata delle immatricolazioni auto a luglio, con un incremento dell’8,75% su base annua (9,19% a giugno). In tutto, il mese scorso sono state vendute in Italia 119.207 auto, contro le 109.611 di luglio 2022. Nei primi sette mesi dell’anno le immatricolazioni sono state 960.765, in aumento del 21,02% rispetto alle 793.873 del 2022. Il dato delle vendite segna un calo del 22,3% rispetto ai livelli ante-crisi, cioè gennaio- luglio 2019.

Stellantis ha immatricolato a luglio 38,304 vetture, contro le 38.432 di un anno prima, con un decremento dello 0,3%. La quota di mercato cala al 32,1% al 35%. Nei primi sette mesi, le vendite sono state 317.736 rispetto alle 293.234 del 2022.