Taranto, 5 novembre 2019 - Ilva, il governo alza i toni e avverte ArcelorMittal. "E' stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando l'azienda". Così il premier Giuseppe Conte alla vigilia dell'incontro con i vertici, sottolineando che "non sono in gioco solo 9 mila famiglie, ma c'è tutto un indotto molto più cospicuo. Faremo di tutto per difendere gli investimenti produttivi e questa comunità di persone".

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ribadisce l'impegno ad "evitare quello che sarebbe un esito negativo drammatico", mentre Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli attacca l'azienda: "Prende in giro lo Stato. Il piano industriale è stato disatteso nei numeri, nella prospettiva di rilancio e non ha proiezione futura. Questo per via di errori macroscopici delle figure apicali e di contingenze macroeconomiche legate al mercato dell'acciaio".

Il lungo post di Patuanelli

Ad Jindal in Italia giovedì

Sajjan Jindal, presidente e amministratore delegato del gruppo siderurgico indiano JSW, arriverà in Italia giovedì. Secondo fonti vicine al dossier, il patron di Jsw, protagonista del passato negoziato per rilevare l'Ilva, poi promessa ad ArcelorMittal, sarà a Piombino dove il suo gruppo ha rilevato le ex acciaierie Lucchini. Secondo indiscrezioni - smentite però dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - Matteo Renzi sarebbe al lavoro per una cordata alternativa ad ArcelorMittal che coinvolgerebbe Jindal.