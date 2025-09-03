Illy entra nel mercato delle macchine del caffè

TRIESTEIllycaffè entra nel mercato delle macchine da caffè, tramite l’acquisito dell’80% di Capitani, azienda di Solbiate con Cagno (Como), specializzata in progettazione e produzione di macchine da caffè. La famiglia fondatrice dell’azienda resterà socia con una quota pari al 20%. Nata nel 1979, Capitani è un’azienda familiare che fattura circa 20 milioni di euro e conta ad oggi 57 dipendenti. L’obiettivo di Illy è raddoppiarne il fatturato con un piano a 5 anni. Con questa operazione, l’azienda triestina affianca al blend illy sistemi di preparazione proprietari. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la filiera produttiva italiana e consolidare il posizionamento nel mercato globale. "Una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita", l’ha definita l’Ad Cristina Scocchia (nella foto). "Non più solo caffè, ma un sistema integrato che comprende il prodotto e le macchine per prepararlo". Anche per "ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei e valorizzare l’eccellenza italiana". Il closing dell’operazione è previsto nelle prossime settimane, dopo le consuete condizioni e approvazioni. "In un contesto macroeconomico sempre più sfidante – conclude Scocchia –, abbiamo deciso di continuare a puntare sul made in Italy, sull’eccellenza e sull’innovazione, integrandoci a monte e valorizzando la filiera italiana. Sebbene il settore del caffè continui a essere in una tempesta, abbiamo scelto di non stare fermi ma di accelerare".

Red. Eco.