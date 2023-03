Illumia: "Consumi più consapevoli per ridurre i costi energetici"

SI ACCORCIA il gap tra il mercato libero dell’energia e quello tutelato. Nel 2022, in piena crisi energetica, un sempre maggior numero di clienti ha scelto la prima opzione. Secondo lo studio “Energia e concorrenza: se non ora quando?” realizzato dall’Istituto Bruno Leoni e commissionato da Illumia, durante i primi undici mesi del 2022 la percentuale dei clienti sul libero mercato è aumentata dal 60 al 67% per l’elettrico e dal 63 al 66% per il gas, mentre quelli serviti in tutela sono scesi a meno di un terzo in entrambi i settori. Oggi, sono circa 1.000 le imprese che vendono energia elettrica e gas sul libero mercato, occupando circa 20.000 addetti – il doppio se si considera anche l’indotto – con investimenti, in media, di 150 milioni di euro l’anno. Dinamiche che hanno permesso l’incremento delle offerte commerciali, con forti potenzialità di risparmio, prontamente colte dai consumatori. I due terzi delle famiglie, infatti, hanno scelto un’offerta sul libero mercato, mentre i tassi di switching sono in continua crescita e i reclami in diminuzione. La concorrenza, dunque, ha stimolato l’impresa e generato occupazione, mentre i venditori di energia elettrica e gas si sono dimostrati uno strumento potenzialmente cruciale di promozione...