Il turismo, l’Italia che riparte "Questo è il nostro anno d’oro"

di Maddalena De Franchis

Arriva dal turismo la tanto sospirata boccata d’aria fresca per l’economia del Belpaese: il 2023 si annuncia, infatti, come l’anno della consacrazione del turismo in Italia. Archiviate le estati segnate dal Covid, quest’anno le presenze supereranno, già a giugno, i 212 milioni: oltre il 6,2% in più (+12,5 milioni) del 2022. E nei prossimi due mesi andrà anche meglio: le stime promettono di polverizzare i record storici del 2019. Proprio alle testimonianze e alle previsioni degli operatori del settore, protagonisti della ripartenza - ancor più importante in un periodo storico contrassegnato da numerose criticità, dalla guerra in Ucraina all’impennata dell’inflazione - la redazione di QN Economia ha dedicato sia un inserto di 24 pagine, uscito ieri con i nostri quotidiani, sia un panel digitale, disponibile da ieri pomeriggio sui siti del gruppo Monrif, organizzato in collaborazione con Trneitalia.

Alla tavola rotonda, moderata da Sandro Neri, responsabile di QN Economia, hanno partecipato Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme; Domenico Scida, direttore business Intercity Trenitalia (Trenitalia è main partner dell’iniziativa); Chiara Dellacasa, project manager del progetto ‘Gemello digitale Bologna’ - Dipartimento Hpc Cineca; e Roberta Garibaldi, docente all’università di Bergamo e vice presidente del comitato turismo Ocse.

Secondo Emanuele Boaretto, sempre più persone manifestano uno spiccato interesse per la vacanza come esperienza a 360 gradi: capace, cioè, di abbracciare sport all’aria aperta, cultura ed enogastronomia. In questo contesto, il turismo termale non è mai stato tanto vitale come ora: "Soprattutto dopo la pandemia, abbiamo rilevato un interesse crescente da parte dei giovani, sia italiani che stranieri – spiega – Le cure termali non sono più sinonimo ‘stantio’ di fanghi e inalazioni, ma rappresentano una proposta completa di benessere psicofisico, nonché un’occasione preziosa di scoperta del territorio".

Per poter soddisfare questa domanda inedita, tuttavia, le terme devono rinnovarsi, ‘facendo sistema’ con le amministrazioni locali. Successivamente, ha preso la parola Chiara Dellacasa, che ha illustrato brevemente il progetto ‘Gemello digitale’, sviluppato da Cineca e promosso dalla Comunità europea. Un vero e proprio laboratorio digitale grazie al quale il comune di Bologna simulerà una città virtuale, sostenibile e resiliente, in cui monitorare e prevedere gli effetti dell’interazione fra le attività umane – anche nell’ambito del turismo – e gli ambienti naturali, con particolare attenzione alle strategie di adattamento al cambiamento climatico.

Roberta Garibaldi si è soffermata sul potenziale ancora inespresso che il turismo è pronto a dischiudere per il nostro Paese. A confermarlo, bastano alcuni numeri: secondo l’European travel commission, saranno 21 milioni i turisti europei intenzionati a vivere, nei prossimi 6 mesi, esperienze di turismo rurale; altrettanti sono quelli interessati al turismo enogastronomico. E la nostra penisola figura tra le mete più desiderate, rientrando nella ‘top3’ dei Paesi preferiti dai turisti europei.

"Il Covid ci ha fatto riscoprire l’Italia e incentivato in modo decisivo il turismo domestico, favorito anche dallo smart working", ha detto. "Le prospettive sono incoraggianti: l’Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista". La ripresa del settore turistico corre sul treno: a dichiararlo è Domenico Scida, il quale, dopo aver messo in evidenza che il 2023 ha finora visto una notevole crescita di presenze nella quota ‘leisure’ – si parla di un +10% di passeggeri solo sui treni Intercity rispetto al 2019 – ha fornito un resoconto dettagliato dei servizi previsti per la stagione estiva sulle tratte più gettonate dai vacanzieri, in Italia e non solo. Le prenotazioni sono già centinaia di migliaia.