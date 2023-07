Il trimestre chiuso con vendite a +18%

Burberry (in foto l’ad Jonathan Akeroyd) batte le stime e chiude il primo trimestre con le vendite in crescita del 18% a 589 milioni di sterline. La società conferma le stime per l’anno e annuncia un ulteriore riacquisto di azioni proprie che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno per un totale di 400 milioni di sterline.