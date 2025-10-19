Il Tesoro rilancia i Btp Valore. Interessi crescenti dal 2,6 al 4%

"Alza il volume dei tuoi risparmi". È lo slogan della nuova campagna del Tesoro, che per il ritorno del Btp Valore ha scelto un’immagine insolita: una bomboletta di lacca. Un messaggio ironico ma efficace, per dire che anche i risparmi possono gonfiarsi con i rendimenti giusti. Da domani, lunedì 20 ottobre, e fino alle 13 di venerdì 24, torna il titolo di Stato riservato ai risparmiatori retail, con una durata di sette anni e cedole trimestrali crescenti nel tempo secondo il meccanismo “step-up” 3+2+2 anni.

Il Mef ha annunciato i tassi minimi garantiti: 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il quarto e quinto, e 4% per gli ultimi due. Al termine del collocamento, i tassi potranno solo essere confermati o rivisti al rialzo. Chi manterrà il titolo fino alla scadenza riceverà inoltre un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale investito. Un incentivo che – insieme alla tassazione agevolata al 12,5%, all’esenzione dall’imposta di successione e all’esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti – rende il prodotto appetibile per chi cerca stabilità e rendimento. Facendo una media ponderata dei tassi nei sette anni di vita, infatti, si ottiene circa un 3,25% di rendimento medio lordo, che al netto della tassazione agevolata diventa un 2,85% circa.

L’investimento minimo è di mille euro, acquistabile senza limiti e senza commissioni di sottoscrizione. L’acquisto potrà essere effettuato tramite home banking, se abilitato al trading online, in banca o all’ufficio postale. Il nuovo Btp Valore arriva dopo il successo delle emissioni precedenti, che hanno raccolto complessivamente 79,8 miliardi, pari al 3,1% del debito pubblico italiano. Un segnale della fiducia dei piccoli investitori verso il debito sovrano e del crescente ruolo del risparmio domestico.

Il contesto è favorevole: lo spread Btp-Bund stabile sotto 80 punti base, rendimenti in calo e un clima positivo sui conti pubblici italiani. A ciò si aggiunge la promozione del rating di Dbrs venerdì e di Fitch nelle scorse settimane, con una possibile mossa simile a novembre da parte di Moody’s.

La scelta di una scadenza più lunga, a sette anni, consente al Tesoro di fissare per più tempo il costo del debito, mentre il meccanismo “step-up” offre ai risparmiatori una protezione parziale in caso di rialzo dei tassi. Già prima dell’emissione che parte domani, il Tesoro ha messo al sicuro circa il 90% dell’intero programma di emissione del 2025, quantificato in poco più di 330 miliardi a medio-lungo termine.