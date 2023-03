Il superfondo comune per rispondere agli incentivi Usa

RISPONDERE agli incentivi green dell’amministrazione di Joe Biden e al predominio della Cina nella disponibilità di materie prime rare. Mettere a punto un sistema industriale che non sfiguri al cospetto delle superpotenze economiche mondiali e che internamente non generi disparità. Armonizzare i fondi esistenti, per far sì che funzionino meglio. E magari crearne di nuovi, a partire da un superfondo sovrano. Questi sono i punti salienti di una nuova "Net-Zero Industry Act", della Commissione Europea per rispondere al pacchetto da 370 miliardi di dollari di incentivi assegnato alla transizione energetica americana con l’Inflation Reduction Act (Ira) e per aumentare la capacità produttiva europea di tecnologie verdi.

L’idea della presidente Ursula von der Leyen (nella foto) è creare le condizioni per un rapido sviluppo industriale per eolico, solare, pompe di calore, idrogeno pulito, batterie. A questo fine, l’Ue conta di semplificare la normativa sugli aiuti di Stato, in modo da consentire una maggiore flessibilità nell’introduzione di sovvenzioni e prestiti. Bisogna evitare, però, la frammentazione e la sperequazione fra i Paesi membri. "Proporremo un Fondo europeo per la sovranità, abbinato a soluzioni a più breve termine per colmare il divario di finanziamento fra gli Stati", ha assicurato la vice presidente della Commissione Europea, Margrethe Vestager. "Il semplice allentamento delle regole degli aiuti di Stato non è una soluzione, perché avvantaggerebbe in maniera sproporzionata gli Stati membri che godono di un margine di bilancio più ampio, aggravando così le divergenze economiche all’interno dell’Unione", ha sintetizzato il ministro italiano Giancarlo Giorgetti all’Ecofin. Se si dà carta bianca ai Paesi membri di sovvenzionare le proprie imprese, chi ha più risorse di bilancio potrà rendere più competitivo il proprio tessuto industriale a discapito di chi è troppo indebitato come l’Italia. Il ragionamento della Commissione è che ci vogliono strumenti unitari, ma la Germania è fredda e il fronte del Nord frena. La soluzione minimalista è restare nell’ambito del Recovery fund, lo strumento da 750 miliardi per la ripartenza post-pandemica e che vede proprio lo sviluppo green tra i suoi pilastri. Non tutti i fondi sono stati già utilizzati quindi bisogna prima finire di attingere quel che resta.

Elena Comelli