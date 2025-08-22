Il soddisfatto silenzio del governo. Più vicino il terzo polo bancario

Nessun commento ufficiale, né da Palazzo Chigi né dal ministero dell’Economia. Ma, dietro le quinte, la soddisfazione è palpabile. Il ribaltone in Mediobanca, con la bocciatura da parte dell’assemblea della scalata su Banca Generali, ha di fatto spianato la strada al progetto del "terzo polo" bancario, tutto tricolore, da costruire attorno a Mps, l’istituto senese ormai risanato e pronto al grande passo. L’operazione, fortemente sostenuta da Lega e FdI (con Forza Italia in una posizione più defilata), ha però un obiettivo ancora più ambizioso: non solo ridisegnare la mappa del potere bancario, ma anche conquistare il colosso del risparmio degli italiani, Generali, che continua ad avere in agenda la creazione di un polo internazionale con Natixis.

Un disegno supportato dal primo socio di Generali, Mediobanca, ma fortemente osteggiato non solo da Del Vecchio (attraverso Delfin) e dal gruppo Caltagirone – primi soci privati di Mps e azionisti di rilievo della merchant bank di Piazzetta Cuccia – ma anche da una parte consistente della maggioranza di governo. Non a caso, l’idea di lanciare l’offerta di pubblico scambio (ops) su Banca Generali, rinunciando proprio alla quota del 13% che Mediobanca deteneva nel colosso assicurativo triestino è stata letta subito, dalle parti del Mef, come una barricata contro la scalata di Mps e un tentativo di blindare Mediobanca. Operazione, di fatto, fallita. Anche grazie alla moral suasion che sarebbe stata esercitata dal ministero dell’Economia sulle casse previdenziali presenti nel capitale della merchant bank e che si sono schierate di fatto contro la scalata voluta dall’Ad, Alberto Nagel.

Ora, dunque, l’attenzione si sposta sugli altri due tasselli del complesso risiko bancario italiano. In primo luogo, l’ops dell’istituto senese su Mediobanca, già benedetta dal Mef e dal governo, che dovrebbe concludersi entro l’8 settembre. È chiaro che, dopo la bocciatura di ieri dell’offerta alternativa per Banca Generali, il traguardo minimo del 35% (ieri le richieste di adesione sono arrivate al 19,4%) fissato dalla banca guidata da Luigi Lovaglio appare effettivamente a portata di mano.

Ma non basta. I riflettori del governo sono puntati anche su Banco Bpm. La decisione di ricorrere al golden power per spingere Unicredit a rinunciare alla scalata del gruppo milanese guidato da Giuseppe Castagna rappresenta un altro punto a favore del Mef. L’obiettivo ora è mettere insieme non solo Mps e Banco Bpm, ma anche Mediobanca, creando un polo in grado di pesare sia sul fronte del credito sia su quello del risparmio. Certo, nel gruppo resterebbero anche i francesi di Crédit Agricole. Ma il baricentro resterebbe italiano, grazie al pacchetto di azioni del Mef e alla presenza di soci di peso come Caltagirone e Delfin.

A questo punto, però, l’unico vero ostacolo ai disegni dell’esecutivo potrebbe arrivare da Bruxelles, che già ha bocciato il ricorso al golden power contro Unicredit. Ma, come amava ricordare il grande regista della finanza italiana del dopoguerra, Enrico Cuccia, richiamando un fantomatico "articolo quinto": "chi ha i soldi ha vinto". È chiaro, dunque, che il governo non solo può tirare un sospiro di sollievo, ma anche accelerare il processo del terzo polo, chiudendo le partite ancora aperte.

Dal fronte dell’opposizione, intanto, si fa sentire soltanto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova: "Meloni e Giorgetti hanno forse ottenuto quello che volevano, pregiudicando di fatto l’esito dell’ops di Mediobanca su Banca Generali, muovendosi da mesi con una spregiudicatezza inarrivabile e senza precedenti".