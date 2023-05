Il sistema ‘rottama’ i satelliti nello spazio

LA SOSTENIBILITÀ non si fa solo sulla Terra, l’ultima frontiera è nello spazio ormai alla portata di tutti, o quasi, grazie alle nuove tecnologie che consentono di costruire satelliti sempre più piccoli e leggeri accompagnati da vettori per spedirli in orbita più efficienti. Il successo raggiunto da SpaceX di Elon Musk è solo un esempio di quello che ormai è un business consolidato e che vede protagonisti insieme all’ASI, l’Agenzia spaziale italiana,

anche tante società private. Tra queste si distingue la D-Orbit, startup di Fino Mornasco in provincia di Como, tra i tre finalisti nella categoria “Pmi” dell’European Inventor Award 2023 - riconoscimento dedicato a invenzioni eccellenti brevettate presso l’Ufficio europeo brevetti (EPO) - per aver inventato un dispositivo che consente di spostare i satelliti in una parte inutilizzata dell’orbita o addirittura riportarli sulla Terra in modo controllato. Una volta portati fuori dall’orbita terrestre, i satelliti possono bruciare nell’atmosfera e disintegrarsi in un’area designata e sicura.

Questo sistema riduce il costo totale delle missioni spaziali del 10%, contribuendo alla creazione di un’economia circolare per lo spazio. Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dal primo lancio di un satellite nel 1957 sono stati inviati nell’orbita terrestre più di 15.000 satelliti. Oltre 600 collisioni, esplosioni e incidenti nello spazio hanno ridotto in pezzi molti di questi veicoli spaziali e l’ESA stima che, di conseguenza, più di 36.500 oggetti di dimensioni superiori a 10 cm stiano sfrecciando intorno alla Terra.

L’inventore italiano Luca Rossettini, ceo di D-Orbit, e la sua squadra hanno lavorato per risolvere questo problema creando un sistema che consente di manovrare i satelliti in modo più preciso ed efficiente nei loro slot orbitali e poi di rimuoverli quando non sono più utili. Conosciuto come D-Orbiter(D3), il dispositivo di disattivazione progettato dall’azienda è un piccolo rotore indipendente e intelligente che viene collegato a un satellite prima del suo lancio. È dotato di sistemi propri di propulsione, di carburante, di unità di controllo a distanza e di telecomunicazione.

L’apparecchio rimane inattivo finché non rileva un problema di funzionamento del satellite e avvisa gli operatori sulla Terra. Il D3 offre una soluzione economica alle aziende di satelliti per ridurre i detriti nello spazio, un costo quest’ultimo che può raggiungere un decimo del costo totale della missione. Ro. Can.