Il ruolo chiave dell’alluminio nell’economia circolare del packaging: per un futuro davvero sostenibile

L’Economia Circolare è un moderno modello di produzione e consumo improntato sulla sostenibilità.

Secondo la definizione fornita dalla Ellen MacArthur Foundation, l’Economia Circolare è «un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’Economia Circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

L’Economia Circolare rappresenta quindi un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo gli sprechi e favorendo la lotta contro il cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale.

Oggi le aziende sono chiamate a raccogliere questa nuova sfida e a sposare un approccio più ampio, che prevede l’adozione di una visione circolare dell’economia.

Il ruolo (fondamentale) del consumatore

I consumatori, sempre più informati ed esigenti in materia di responsabilità ambientale, preferiscono orientare i loro acquisti a favore delle aziende che si impegnano per la circolarità e sostenibilità dei prodotti e delle confezioni.

La transizione verso un nuovo modello di business e l’adozione di nuovi imballaggi ecosostenibili come, ad esempio, quelli in alluminio dovranno andare di pari passo con le pratiche già virtuose di recupero dei materiali di confezionamento. Il consumatore diventa quindi il perno su cui far leva per promuovere in modo efficace i paradigmi dell’economia circolare e il suo ruolo diventa fondamentale nel momento in cui è chiamato a prendere attivamente parte all’interno della filiera.

Il ruolo del packaging in alluminio nell’economia circolare

All’interno di questo complesso scenario il packaging in alluminio accoglie in pieno e affronta nel migliore dei modi le nuove sfide lanciate dal “Piano di Azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva” nella consapevolezza del proprio ruolo e contributo imprescindibile per esprimere una totale sostenibilità ambientale, economica e sociale. Grazie alle sue caratteristiche l’alluminio è il partner ideale per la produzione di imballaggi (lattine per bevande, scatolette per alimenti, bombolette aerosol, tubetti, vaschette, foglio sottile in rotoli e per involucri, tappi, chiusure e capsule per il caffè, ecc.) perché è leggero, malleabile, resistente agli urti e alla corrosione ed è in grado di garantire un effetto barriera che protegge dalla luce, dall’aria, dall’umidità e dai batteri.

L’alluminio è, inoltre, riciclabile completamente e all’infinito, in linea quindi con i nuovi modelli di economia circolare che si basano su una crescente durabilità dei materiali utilizzati che, se ben riciclati, possono assumere nel tempo forme diverse. L’alluminio ne è un esempio eclatante. Basti ricordare che il 75% dell’alluminio da sempre prodotto è tuttora in circolo.

Gli imballaggi in alluminio, oggi, rispondono al concetto di imballaggio monouso introducendo il concetto di ‘usa e ricicla’ e superando così quello di ‘usa e getta’ rendendo di fatto l’alluminio un materiale disponibile per un “uso infinito”.

L’importanza della tecnologia nei processi di recupero e riciclo dell’alluminio

Le tecnologie usate per raccogliere e riciclare alluminio sono in continua evoluzione e contribuiscono in maniera sempre più determinante alla realizzazione di una vera e propria “simbiosi industriale”.

Riciclare l’alluminio è fondamentale dal punto di vista ambientale e strategico per l’industria grazie all’enorme beneficio che ne deriva in termini di risparmio energetico. Fare nuovo alluminio partendo dal rottame garantisce, infatti, un risparmio del 95% dell’energia necessaria a produrlo partendo dalla bauxite, il minerale da cui si ricava. Le caratteristiche del metallo, inoltre, riciclo dopo riciclo, in un ciclo senza fine, restano immutate garantendo le migliori performance possibili in tutte le applicazioni in cui trova impiego. L’alluminio è dunque, a tutti gli effetti, un materiale durevole o permanente.

L’Italia, vera e propria eccellenza europea nella raccolta e recupero dell'alluminio

Il nostro Paese ha puntato da anni sulla raccolta e il recupero di tutte le tipologie di packaging in alluminio, non solo su quelle più remunerative e facili da raccogliere, come avviene in altri paesi. Dopo le lattine, che già si raccoglievano in Italia quasi trent’anni fa, con la nascita del Conai le raccolte sono state estese a tutti i principali materiali da imballaggio e a tutte le componenti del packaging. Nel caso dell’alluminio, quindi, oltre alle lattine, anche alle scatolette, alle bombolette, ai tubetti, alle vaschette, al foglio sottile, fino agli accessori più piccoli come tappi, chiusure, blister e capsule da caffè. Lo sviluppo di nuovi e sempre più evoluti modelli di raccolta, accanto ad impianti di trattamento dotati di innovativi sistemi di selezione e preparazione delle diverse frazioni di materiali per il riciclo, ha permesso al nostro Paese di raggiungere e superare molto presto gli obiettivi indicati dalle direttive al 2030 e di diventare, quindi, un modello di eccellenza in Europa.

Con un tasso di riciclo medio, negli ultimi cinque anni, del 70% di imballaggi in alluminio l’Italia, si colloca al primo posto in Europa con ben 10 punti percentuali sopra la media (59%) degli altri paesi. Mentre, per le sole lattine per bevande il tasso di riciclo attuale, pari al 91,6% (2022), risulta in linea con il tasso medio dei sistemi basati su sistemi con deposito cauzionale (92%) e di gran lunga superiore alla media europea che è attualmente pari al 73%.

L’alluminio è prevenzione!

L’impegno in Ricerca & Sviluppo da parte delle imprese della filiera e i continui miglioramenti introdotti dall’innovazione tecnologica – ottimizzazione e riduzione di peso e spessori, completa riciclabilità e un crescente impiego di materiale riciclato – hanno reso il packaging in alluminio, sempre più affine e coerente con i principi della Prevenzione. Basti pensare che, sulla base di uno studio effettuato sul “Trend evolutivo del Packaging in alluminio”, per la produzione di imballaggi, negli ultimi vent’anni, sono state risparmiate in totale 107mila tonnellate di alluminio, che si traducono in mancate emissioni serra pari a 936.000 tonnellate di CO2 equivalenti.

Ma l’alluminio svolge un ruolo fondamentale anche per garantire che gli altissimi standard richiesti nei settori food e beverage, per una lunga e sicura conservazione, a tutela della salute umana, vengano rispettati, contribuendo così in maniera determinante anche alla prevenzione della formazione del rifiuto organico e alla riduzione dello spreco alimentare e degli scarti. Tutti elementi imprescindibili per favorire e orientare i nuovi modelli di sviluppo socioeconomico della Green Economy.