Il risparmio postale compie 150 anni: "È la storia stessa del nostro Paese"

"Una pacifica armata del risparmio, che mobilita risorse per il bene comune". È così che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ieri, alla Nuvola di Roma, alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale, ha definito i "27 milioni di nostri concittadini che, tuttora, sottoscrivono buoni o libretti postali". Una storia che parte da lontano, dal 1875 quando – attraverso il sodalizio tra Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane –, dopo anni di acceso dibattito, il libretto postale diventa lo strumento con cui milioni di italiani iniziano a depositare i propri risparmi in modo sicuro, accessibile e con la garanzia dello Stato. Cinquant’anni dopo, nel 1924, nascono i buoni fruttiferi postali.

"Un popolo vale quanto risparmia" era la convinzione dell’allora ministro delle Finanze Quintino Sella, il primo a credere nel risparmio postale come propulsore dell’economia. "Il ruolo sociale importante del risparmio postale" è stato sottolineato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, sottolineando "la presenza capillare dei servizi postali sul territorio nazionale in zone spesso abbandonate dagli istituti di credito", ha definito il risparmio privato un "fattore chiave per lo sviluppo economico".

"La storia del risparmio postale è la storia stessa del nostro Paese" ha affermato la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere. "Un risparmio – ha evidenziato Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp – che da un lato contribuisce alla gestione del debito pubblico, dall’altro alla crescita del Paese".

"Cdp e Poste sono state pensate, al tempo, con lungimiranza e cura. Come due facce stessa medaglia di un progetto finalizzato a mobilitare risorse per lo sviluppo. L’idea brillante fu utilizzare a fini della raccolta del risparmio quell’internet ottocentesco costituito da uffici postali e telegrafici che univano la penisola" ha affermato l’ad di Poste Italiane Matteo Del Fante.

"Risparmio e fiducia sono parole inscindibili. Negli ultimi dieci anni lo stock del risparmio è stato stabilmente sopra i 320 miliardi di euro – ha ricordato l’ad di Cdp Dario Scannapieco –. Il risparmio è la linfa vitale dell’investimento, e l’investimento è il motore della crescita economica". In testa la Campania, con 4.880.811 libretti e 6.362.750 buoni fruttiferi postali, per un valore totale di oltre 46 miliardi, seguita dalla Lombardia (3.066.843 libretti e 4.507.885 buoni, stock di circa 36 miliardi).

"A seguito di questo incontro – ha annunciato Giovanni Giulio Zunino, responsabile area territoriale Mercato Privati Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, a margine dell’evento – sarà emesso un buono per la nuova liquidità – il ‘Buono Premium 4 anni’ – con un rendimento fisso pari al 2,50% annuo lordo, che segna un po’ la svolta di questi ultimi mesi".