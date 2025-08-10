Il risiko fa bene alle banche italiane. Boom di profitti e azioni alle stelle

A Piazza Affari c’è un vecchio detto: "Quando c’è fermento nelle sale riunioni, i listini si scaldano". E l’estate 2025 lo sta confermando. Tra assemblee anticipate, offerte pubbliche di scambio e indiscrezioni di mercato, il risiko bancario italiano non è più solo un tema per analisti e investitori istituzionali: è diventato un motore di utili record e di rally azionari che sta facendo invidia a tutto il listino.

I numeri parlano chiaro: nei primi sei mesi dell’anno, le otto principali banche italiane – Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mps, Banco Bpm, Bper, Crédit Agricole Italia, Credem e Popolare di Sondrio – hanno messo a segno utili netti aggregati per 15,5 miliardi di euro, in crescita del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un ritmo che, rispetto agli 11 miliardi del 2023, segna un’accelerazione evidente e si traduce anche in un assegno pesante per lo Stato: oltre 5,6 miliardi di imposte versate.

Tutto ciò certifica la capacità del comparto bancario di adattarsi a un contesto in evoluzione, con tassi di interesse in calo e la concorrenza incalzante di BigTech e fintech. La ricetta del successo è un modello di business più bilanciato, meno dipendente dal margine di interesse e più sostenuto dalle commissioni, in particolare quelle legate alla gestione del risparmio. La qualità del credito resta alta, i costi sotto controllo e, soprattutto, la fiducia del mercato è ai massimi. Non a caso, molti istituti hanno confermato o rivisto al rialzo le guidance per l’intero esercizio.

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, lo ha messo nero su bianco: "I dati di bilancio e le valutazioni dei mercati finanziari confermano la forza del sistema bancario italiano". In altre parole, dopo anni di turbolenze e salvataggi, le nostre banche non sono più anelli deboli della catena finanziaria europea.

Ma il vero spettacolo si vede sui grafici di Borsa. Negli ultimi dodici mesi, l’indice Ftse Italia Banks ha guadagnato il 73%, contro il pur rispettabile +30% del Ftse Mib. Nel solo 2025, la corsa è stata del 50% (contro +20% del listino generale). E non è solo merito del risiko: la solidità dei conti e la tenuta della redditività, malgrado l’allentamento della stretta monetaria da parte della Bce, stanno attirando capitali da ogni parte.

Da aprile a oggi, Unicredit (che ha lanciato e poi ritirato l’offerta su Banco Bpm) in Borsa è salita del 58%, Mediobanca del 50%, Banco Bpm del 44% e Mps del 36%. Da fine luglio, quando Mediobanca ha anticipato al 21 agosto l’assemblea per l’Ops su Banca Generali, Unicredit è balzata del 16%, Piazzetta Cuccia del 14%, Mps del 13% e Banco Bpm del 12%. Un rally che sembra destinato a proseguire se le partite ancora aperte troveranno sbocchi concreti.