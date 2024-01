"Il risiko bancario può riaccendersi"

Una nuova stagione di aggregazioni tra le banche è dietro l’angolo, ma in questo processo Mps deve "rimanere autonoma". È il messaggio lanciato dal segretario generale della Fabi, Lando Sileoni, aprendo il consiglio generale del sindacato. "Il risiko bancario potrebbe riattivarsi da un momento all’altro – Ha sopiegato – Anche in questo caso, al di là degli obiettivi dei banchieri, sarà sempre e soltanto la Bce a decidere". Proprio l’Eurotower, secondo Sileoni, "ha in mente una precisa strategia: quella di arrivare alla diminuzione dei grandi gruppi bancari, spingendo il più possibile verso ulteriori aggregazioni". Questo porterebbe inevitabilmente alla nascita di un terzo polo in Italia, che "nel giro di poco tempo schiaccerebbe inevitabilmente ancora di più le piccole banche".