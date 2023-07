Il rialzo dei tassi pesa sull’acquisto dell’auto

L’aumento dei tassi di interesse incide anche su finanziamenti o prestiti per l’acquisto di un’auto. Lo segnala uno studio di Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane.

A dicembre 2021 per un prestito personale da 5.000 euro di 66 mesi per l’acquisto di un’auto, la migliore offerta prevedeva una rata mensile di 88,52 euro e un del Taeg 5,90%: oggi la migliore proposta sul mercato vede una rata da 92,69 euro e un Taeg 9,09%. Per un prestito da 10.000 euro per 90 mesi: dai 139,22 euro mensili (Taeg 6,46%) di dicembre 2021 agli attuali 147,75 euro (migliore offerta con Taeg 8,89%), totale +767,7 euro.

Anche i costi dei finanziamenti proposti dalle case automobilistiche sono passati da un Taeg medio del 4%5,5% di due anni fa a una forbice odierna 7,5-9%.