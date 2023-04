Il rialzo dei tassi frena prestiti e mutui

Il rialzo dei tassi della Bce frena i prestiti delle banche, specie quelli alle imprese. Ma gli istituti di credito italiani sono ben attrezzati in termini di capitale e liquidità con una base di depositi stabile, e hanno avuto contraccolpi "contenuti" per le crisi di Credit Suisse e Svb causate anche dalla fuga dei risparmiatori.

Nel suo ultimo bollettino la Banca d’Italia fa il punto sulla situazione del comparto del credito e dell’economia a inizio 2023. La stretta di Francoforte non ha inficiato una lieve ripresa del Pil dei primi mesi dopo la stagnazione di fine 2022. Fa ben sperare infatti il rimbalzo della produzione industriale mentre i consumi delle famiglie sono stazionari dopo il salasso dei mesi precedenti a causa delle fiammate inflazionistiche e del caro bollette.

Si vedrà se i segnali positivi si tradurranno in un cambio di tendenza, magari nell’ultima parte dell’anno con benefici anche sui bilanci bancari. Per il momento, dopo il decennio di tassi zero e credito in abbondanza (con la lunga parentesi Covid), la cinghia si sta stringendo: a febbraio il credito al comparto privato è sceso del 3,1% con un -7,5% per le imprese mentre i prestiti alle famiglie sono risultati a a -0,1 per cento, principalmente per il rallentamento dei mutui per l’acquisto di abitazioni.

Non sono solo i tassi alti a scoraggiare la richiesta di finanziamenti ma anche un inasprimento delle politiche di concessione del credito da parte delle stesse banche. Se infattii contraccolpi delle tensioni si sono spenti (e i titoli bancari hanno recuperato le perdite), "le autorità di vigilanza europee e nazionali continuano a seguire da vicino l’evoluzione della situazione" delle banche.

La media degli istituti italiani presenta comunque dei punti di forza. Proprio i continui richiami della vigilanza e del mercato hanno spinto a smobilizzare la gran parte dei loro crediti deteriorati e rafforzare il capitale i cui indici ora sono "più elevati della media delle maggiori banche europee".