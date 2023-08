Il re cinese del mattone crolla in Borsa a Milano: Country Garden in crisi

Dopo il crollo dell’impero Evergrande fondato da Hui Ka Yan, attualmente in ristrutturazione, la deflazione cinese fa un’altra vittima eccellente: Country Garden, nata negli anni Novanta da una dinastia di immobiliaristi del GuangDong, si sta sfaldando sotto il peso dei debiti accumulati. Il colosso immobiliare è colato a picco ieri alla borsa di Hong Kong, perdendo il 17,4% rispetto alla chiusura precedente. Un calo che pesa anche sull’indice Hang Seng, che è scivolato del 2,5%, segnando la peggiore performance fra le borse cinesi. Il tutto alla vigilia degli attesi nuovi riscontri macro, che serviranno per capire meglio lo stato di salute della Cina dopo i recenti dati sull’inflazione.

Country Garden è uno dei più grandi promotori immobiliari cinesi, fondato da Yang Guoqiang, e la scorsa settimana aveva lanciato un profit warning, avvertendo il mercato di una forte perdita fino a 7,6 miliardi di dollari nella prima parte dell’anno. Nel dettaglio Country Garden ha fatto sapere che potrebbe registrare un rosso da 45 a 55 miliardi di yuan cinesi (da circa 6,2 miliardi a 7,6 miliardi di dollari) per i sei mesi fino a giugno, un dato che si confronta con utili pari a circa 1,9 miliardi di yuan per lo stesso periodo dell’anno scorso. Nel fine settimana ha annunciato che sospenderà la compravendita di 11 serie di obbligazioni onshore, non avendo potuto onorare due cedole obbligazionarie in dollari per un valore di 22,5 milioni di dollari ad inizio agosto. Una perdita che la società ha attribuito anche "all’aumento delle svalutazioni di progetti immobiliari in scia al calo delle compravendite nel settore". Effettivamente, il mondo immobiliare cinese è in calo. Secondo alcuni recenti dati, le vendite di nuove case da parte dei 100 maggiori sviluppatori cinesi sono calate del 33% a luglio rispetto a un anno fa. Il settore immobiliare cinese è un comparto molto importante, rappresentando fino al 30% del Pil del Paese.

Elena Comelli