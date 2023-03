Il progetto di alleanza, volatilita e inflazione sotto scacco

Ivan Mestriner, responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni

L’attuale contesto di mercato risulta caratterizzato da alti livelli di inflazione e elevata volatilità dei corsi di azioni ed obbligazioni. Le famiglie tendono a scegliere sempre più l’accantonamento di liquidità per sostenere i crescenti costi quotidiani.

In Italia, infatti, la liquidità resta la forma preferita di allocazione del risparmio (1.629 miliardi di euro nel 2021, fonte Fabi), a fronte di una crescente richiesta di protezione assicurativa che ha fatto quasi raddoppiare gli investimenti in polizze in dieci anni (da 680 miliardi di euro del 2011 a 1.213 miliardi nel 2021, fonte Fabi).

Per riuscire a rispondere alle esigenze di protezione dei capitali dei clienti, Alleanza Assicurazioni, Compagnia di riferimento per le famiglie italiane guidata dall’amministratore delegato Davide Passero, nel 125° anno dalla sua fondazione lancia Valore 125, una soluzione assicurativa di investimento che ha l’obiettivo di un rendimento atteso per il cliente del 2 per cento nei primi 2 anni.

La nuova soluzione di Alleanza si pone di intercettare proprio la liquidità dei risparmiatori italiani offrendo loro una soluzione assicurativa con un basso livello di rischio e la stabilizzazione dei rendimenti nel tempo allocando il capitale nella storica gestione separata di Alleanza, Fondo ’Euro San Giorgio’. Alleanza Assicurazioni è considerata da sempre fra le compagnie più solide del panorama assicurativo italiano con un indice di solvibilità tra i più alti del mercato.

Questa nuova soluzione, che mira alla tutela della solidità e alla conservazione del capitale dei clienti, è disponibile nelle agenzie Alleanza presenti su tutto il territorio nazionale con una Rete di 11mila consulenti. "Da 125 anni – dichiara Ivan Mestriner, responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni – Alleanza è sinonimo di affidabilità, trasparenza e apertura alla sostenibilità e all’innovazione. La nostra storia e il nostro ruolo di assicuratori ci hanno reso la compagnia di riferimento per le famiglie italiane. Con Valore 125 offriamo una risposta alle esigenze di stabilità che abbiamo riscontrato nel contesto attuale, dominato dall’incertezza e da alti livelli di inflazione. La protezione del capitale, quindi, diventa sempre più un bisogno primario per gli italiani. Questa iniziativa – conclude Mestriner – si inserisce nel nostro impegno a fare bene impresa attraverso azioni concrete a favore delle famiglie, della collettività e dei territori in cui operiamo".

Valore 125, attivabile in tutte le agenzie entro il primo trimestre 2023, è una soluzione a vita intera di Ramo I. È previsto il versamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto e non sono possibili versamenti aggiuntivi. In caso di decesso è garantita la restituzione del capitale investito.