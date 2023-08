Il Pil frena a Roma nell'Ocse: +0,4% - Economia in rallentamento, conferma Ocse L'Ocse conferma una "crescita moderata" nei 38 Paesi, ma nel G7 la situazione è diversa: Giappone in crescita, Italia in contrazione. Francia, USA e Regno Unito in aumento. In Italia il Pil è sceso dello 0,3%.