Il piano per le imprese "Prestiti a tasso zero"

La Regione Emilia-Romagna (in foto, l’assessore Vincenzo Colla) mette in campo un provvedimento ‘ponte’ per la ripartenza dopo l’alluvione di maggio. Si tratta di un’operazione a tasso zero per le microimprese, d’intesa con i Consorzi Fidi, che abbatte gli interessi grazie allo stanziamento dei fondi regionali per circa 2,7 milioni di euro.