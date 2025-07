Il Piano Mattei. Meloni in Etiopia

"È per me un piacere dare il benvenuto in Etiopia a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Le nostre due nazioni saranno insieme nei prossimi tre giorni, come partner nell’organizzazione congiunta del Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari". Lo scrive su X il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, che ha accolto Meloni ad Addis Abeba. I due hanno avuto un incontro bilaterale al Palazzo Nazionale e saranno insieme al pranzo di Stato offerto alle delegazioni presenti al vertice Onu.

Al centro della collaborazione con l’Etiopia, sottolineano fonti italiane, ci sono anche diversi progetti del Piano Mattei, avviati già a partire dal 2024 e che si sono concentrati sui settori dell’acqua e delle infrastrutture, della salute, dell’agricoltura e della formazione. Nella regione dell’Oromia, in particolare, è in corso la riqualificazione dei principali edifici storici e delle infrastrutture viarie della città di Jimma, che oggi la premier visiterà insieme ad Abiy. Nella stessa regione è stato bonificato il lago Boye, nell’ottica di creare un polo di attrazione turistica collegato alla tradizione del caffè etiopico.