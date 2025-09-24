Il mondo del caffè: sostenibilità e innovazione al centro del futuro

Roma, 24 settembre 2025 – Il settore del caffè sta vivendo un momento di profondo cambiamento. Da un lato, cresce la sensibilità collettiva verso l’origine e la qualità del prodotto, sostenuta da un consumatore sempre più consapevole ed esigente; dall’altro, le pressioni normative e di mercato impongono una rigorosa gestione della filiera, alla quale è necessario adeguarsi con strumenti efficaci, digitali e trasparenti.

L’1 ottobre si celebra la giornata internazionale

In occasione della Giornata internazionale del caffè, che si celebra ogni anno il 1° ottobre, torrefattori, produttori e brand saranno impegnati nella sfida cruciale della sostenibilità e della tracciabilità digitale, in vista dell’entrata in vigore della normativa europea EUDR (Regolamento UE sulla deforestazione).

Una sfida tra complessità normativa e volatilità di mercato

Dal 30 dicembre 2025, le aziende medio-grandi dovranno dimostrare di essere conformi alla normativa EUDR, mentre le PMI avranno tempo fino al 30 giugno 2026. Il regolamento, che punta a prevenire la deforestazione causata dal consumo di materie prime agricole, introduce obblighi stringenti di Due Diligence e di tracciabilità per tutte le imprese attive nei settori riguardanti bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legname e i loro derivati. “Questa normativa rappresenta una sfida importante per l’intero comparto” - spiega Alessandro Chelli, CEO di Trusty . “Le aziende sono chiamate a gestire in modo preciso e puntuale i dati legati alla filiera, dalla raccolta nei Paesi d’origine fino al mercato europeo, utilizzando piattaforme digitali collegate ai portali ufficiali europei. Gestire in modo ottimale questa fase, non solo evita sanzioni, ma consente di rafforzare la propria posizione competitiva in un mercato sempre più instabile e costoso”.

La volatilità e l’aumento dei costi è la sfida per i torrefattori

“L’instabilità dell’offerta di caffè verde, la scarsità di stock di riserva nei paesi consumatori, il clima e l’incertezza economica del dollaro hanno creato un mercato tanto dinamico quanto complesso” - afferma Massimiliano Fabian, Presidente della European Coffee Federation. “La scarsità delle riserve nei paesi consumatori, la speculazione e i cambiamenti climatici rendono il mercato del caffè estremamente volatile e complesso da governare. Questa situazione, unita alle crescenti esigenze di sostenibilità e di attenzione agli aspetti salutistici da parte dei consumatori, rende indispensabile un’integrazione più profonda del sistema. La sfida principale per le aziende odierne consiste nel riuscire a inserire il settore in un contesto globale, integrando sempre di più sostenibilità, qualità e affidabilità lungo tutta la filiera”.

La tracciabilità digitale come vantaggio competitivo

In questo scenario, la trasparenza e la tracciabilità si trasformano da mera obbligatorietà normativa a veri strumenti di crescita aziendale e di differenziazione sul mercato. “I sistemi di tracciabilità digitale permettono alle aziende di ottenere dati concreti e geo-localizzati sulla produzione,” - continua Chelli - “Queste informazioni non sono solo utili a dimostrare conformità, ma rappresentano anche uno strumento per consolidare il rapporto con i fornitori, costruire relazioni più solide e valorizzare il prodotto verso i consumatori attraverso una comunicazione chiara su tracciabilità e trasparenza. Se pensiamo ai mercati extra UE, dove le aziende non hanno questo obbligo, la capacità di dimostrare tracciabilità e sostenibilità diventa un elemento distintivo. I brand che sapranno valorizzare queste informazioni non solo risponderanno alle richieste dei consumatori più attenti, ma potranno anche differenziarsi rispetto ai concorrenti, rafforzare la propria reputazione e guadagnare un vantaggio competitivo nei mercati internazionali”.

Alcuni dati sui consumi in Italia di caffè

Nel 2025, si sta registrando una diminuzione dei consumi annui di caffè verde in Italia (-6,85% rispetto al 2022), contrastata da una forte crescita della quota di cialde/capsule nel settore GDO (+18,8%). Mentre il prezzo medio dell'espresso al bar sale e potrebbe raggiungere i 2 euro a tazzina entro fine anno, i consumi totali sono in calo a causa degli aumenti, sebbene il caffè domestico rimanga predominante. Il consumo annuo di caffè verde in Italia, come detto, è previsto in calo del 6,85% rispetto al 2022, raggiungendo 327 milioni di kg. Fra i fattori incidono sia il rincaro di materie prime, energia e trasporti che ha aumentato il prezzo della tazzina al bar, influenzando il bilancio delle famiglie e potendo portare a una riduzione degli acquisti, sia gli eventi climatici in Brasile e Vietnam che hanno causato carenze nell'offerta di caffè. Resta comunque predominante il consumo domestico di caffè in Italia, che rappresenta il 71% del totale, mentre i consumi al bar, anche se meno rilevanti dal punto di vista statistico, lo sono per il volume d’affari, essendo molto più impattanti sul totale speso per la bevanda più amata.