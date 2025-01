Il modello Generali Italia: le persone al centro

di Egidio Scala

Generali Italia è stata riconosciuta Top Employer 2025, classificandosi quest’anno al primo posto in Italia tra le 151 aziende certificate. Questo prestigioso riconoscimento fornito dal Top Employers Institute, l’ente certificatore globale nel campo delle strategie HR, è il risultato delle eccellenze aziendali nelle politiche di risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro. Generali Italia è stata premiata per il grande impegno dimostrato negli anni e i costanti investimenti su aspetti fondamentali, quali il lavoro ibrido, le politiche di gender equality ed empowerment femminile, i percorsi di formazione e performance management, gli strumenti dedicati al well-being e al welfare aziendale, oltre alla forte spinta dell’azienda su innovazione e nuove tecnologie, attraverso il continuo aggiornamento delle competenze interne.

"Siamo molto orgogliosi che quest’anno Generali Italia abbia raggiunto il primo posto in Italia nella classifica del Top Employers Institute – afferma Anna Nozza (nella foto), Country Chief People & Organization Officer di Generali Italia –, un importante riconoscimento che testimonia il nostro impegno concreto nei confronti della popolazione aziendale e certifica per il settimo anno consecutivo la nostra capacità di essere un Datore di lavoro responsabile e innovativo. Generali Italia in questi anni ha lavorato per consolidare un modello che pone al centro le persone". Generali Italia, tra i precursori del lavoro ibrido sul mercato, in questi anni ha promosso e consolidato un nuovo approccio, oggi evoluto nel R.E.D. Working, che si fonda su fiducia, work-life balance e senso di appartenenza.

Questo modello è un ecosistema di iniziative che promuove inclusione, benessere fisico, psicologico e sociale prestando attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. La strategia di diversità, equità ed inclusione della Compagnia mira a valorizzare l’unicità di ogni persona, attraverso politiche dedicate all’aumento della presenza femminile in azienda e nei ruoli di leadership, all’attenzione verso la genitorialità e i ruoli di cura e alla coesistenza di generazioni diverse. Impegni attestati anche dalla Certificazione di Parità di Genere rilasciata da RINA e ottenuta come prima azienda nel settore assicurativo in Italia, e dalla sottoscrizione del ’Protocollo Tolleranza Zero’ contro ogni forma di violenza sul luogo di lavoro.

La centralità delle persone è, inoltre, dimostrata dall’ampia offerta formativa, come il Digital Learning Program e la Scuola dei Mestieri, e dalla creazione di programmi mirati ad attrarre talenti, con l’impegno di assicurare equilibrio di genere nelle discipline STEM.

Infine, Generali Italia, promotore e fornitore di welfare, mette a disposizione dei propri dipendenti un’ampia gamma di servizi innovativi a supporto delle persone, sia nella vita privata sia in quella professionale.