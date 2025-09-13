Il lavoro cresce nel Mezzogiorno. È boom degli over cinquantenni

In poco più di venti anni gli over 50 al lavoro sono più che raddoppiati, toccando quota 10 milioni 94mila: è certamente il risultato dell’invecchiamento della popolazione, ma è anche e, soprattutto, l’effetto delle strette previdenziali degli ultimi due decenni, che hanno fatto salire l’età di uscita dei lavoratori verso la pensione. Ma se questo è il dato più significativo della nuova rilevazione dell’Istat sul mercato del lavoro, va sottolineato anche che per la prima volta dall’inizio delle serie statistiche dell’Istat il tasso di occupazione nel Mezzogiorno supera il 50 per cento. Una percentuale che viene rilanciata direttamente dalla premier Giorgia Meloni come segno delle politiche del governo per il Sud: "Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma la verità è che abbiamo scelto di credere nelle energie, nel talento e nella forza del Sud. Abbiamo avuto il coraggio di dire basta alla stagione dell’assistenzialismo. Siamo sulla strada giusta".

Una tesi che dal Pd e dall’opposizione viene rispedita al mittente all’insegna del "basta propaganda". Anche se da Confindustria arriva una nota che mette in rilievo il valore del risultato: "I dati Istat certificano un passaggio storico – incalza Natale Mazzuca, vicepresidente dell’associazione di Viale dell’Astronomia – È la prova che la ripresa del Sud è dovuta in gran parte alla capacità di spigionare investimenti attraverso leve di vario tipo, dalla finanza pubblica alla semplificazione". Ma, al netto delle contese politiche, vediamo nello specifico i numeri del lavoro. In primo piano il boom degli over 50 al lavoro. Gli occupati con età da 50 anni in su superano per la prima volta quota 10 milioni: nel secondo trimestre del 2025 sono 10 milioni 094mila, in aumento di 96mila unità sul primo trimestre 2025 e di 422mila unità sullo stesso trimestre del 2024. Il dato – spiegano dall’Istat – è legato all’invecchiamento della popolazione con l’entrata nelle coorti più anziane dei nati negli anni Settanta e alla stretta sull’accesso alla pensione.

Nel secondo trimestre del 2004, anno di inizio delle serie storiche, gli over 50 al lavoro erano meno della metà, 4 milioni 865mila. L’altro elemento di novità dell’ultima rilevazione riguarda, come accennato, il Sud. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni nel Mezzogiorno nel secondo trimestre sale al 50,1%, il dato più alto dall’inizio delle serie storiche dell’Istat nel 2004. Non si era mai toccato il 50%. Il tasso era al 49,9% nel primo trimestre 2025 e al 49,3% nel secondo trimestre del 2024. Le persone occupate nel Mezzogiorno – spiegano i ricercatori - nel secondo trimestre 2025 erano 6 milioni 549mila, il dato più alto dall’inizio delle serie storiche con 96mila occupati in più in un anno. Complessivamente, anche in presenza di una frenata del Pil, il numero di occupati resta sostanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 24 milioni 169 mila; la diminuzione dei dipendenti a tempo indeterminato (-21 mila, -0,1%) e dei dipendenti a termine (-45 mila, -1,7%) viene compensata dall’aumento degli indipendenti (+74 mila, +1,4%). Il tasso di occupazione, stabile al 62,6%, aumenta per le donne, tra i 50-64enni e nelle regioni meridionali; cala per gli uomini, gli under 50 e al Nord, restando invariato al Centro.

Anche i tassi di disoccupazione e inattività rimangono stabili rispetto al primo trimestre 2025, attestandosi rispettivamente al 6,3% (i disoccupati sono un milione 623mila, in calo di 9mila unità in un anno) e al 33,0% (con 150 mila unità in meno).