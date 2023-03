Il Gruppo Fs fa da sé Partito il piano per l’autoproduzione

CENTOTRENTA MILIONI di euro per venti impianti fotovoltaici lungo le linee ferroviarie italiane, con l’obiettivo di generare oltre 300 MW entro il 2024. E un nuovo bando, da lanciare a ottobre, che prevede l’installazione di altri quaranta impianti dal nord al sud d’Italia. Entra nel vivo il maxi-piano del Gruppo FS Italiane guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris (foto) per autoprodurre energia pulita e arrivare a coprire – attraverso l’autoproduzione – il 40% circa del proprio fabbisogno energetico. FS, infatti, consuma il 2% della domanda di elettricità nazionale ma nel corso dei prossimi dieci anni punta a installare 2GW di impianti alimentati principalmente da fotovoltaico che incrementerà del 10% la produzione complessiva degli impianti di energia solare già installati oggi in Italia riducendo la dipendenza energetica del Paese da fornitori stranieri. L’investimento complessivo è di oltre 1,6 miliardi di euro. Il piano di autoproduzione di energia contribuirà all’obiettivo del Gruppo di raggiungere la carbon neutrality al 2040, dieci anni prima dei target europei, e si affianca alle azioni che FS sta mettendo in campo per ridurre il consumo energetico delle proprie attività, dalla coibentazione degli impianti industriali alle iniziative per l’efficientamento energetico come l’installazione a tappeto di lampade Led a basso consumo...