Il grande design in vetrina a Milano Boom di visitatori, tornano i cinesi

di Stefania Consenti

"Al Salone del Mobile sono stata tante volte e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio". È stata la premier Giorgia Meloni a tagliare il nastro di questa 61esima edizione del Salone del Mobile alla fiera di Milano Rho, così attesa, dopo due edizioni ridotte, e già vincente nei numeri.

Più di duemila espositori, il 34 per cento dall’estero, con la biennale dedicata ad Euroluce, una prevendita di biglietti che ha fatto registrare un più 33%, con provenienze da Germania e Cina, Francia, Spagna, Svizzera, Brasile Usa e ancora Paesi Bassi, Regno Unito. Dunque un terzo in più, rispetto allo scorso anno ma soprattutto questa edizione ha segnato il ritorno dei cinesi che a causa della pandemia mancavano dal 2019.

"Finalmente arriva il mondo a MIlano", ha esultato Maria Porro, presidente del Salone del Mobile. "Non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italiana di fronte al mondo – ha rimarcato la premier – ma una fiera che racchiude molte delle questioni strategiche su cui il governo lavora. Ovviamente la difesa del sistema imprenditoriale italiano".

"Una filiera che guarda al futuro", ha detto il presidente di FederLegnoArredo Claudio Feltrin. Che ha ricordato i risultati del 2022, con la filiera del legno-arredo a registrare un +12,6% con un fatturato di 56,6 miliardi, un export in crescita del 13,3% e le vendite Italia a +12,3%. "Siamo consapevoli che il 2023 non potrà proseguire con i risultati a doppia cifra dell’ultimo biennio, ma pensiamo che potrebbe essere l’anno della normalizzazione, quello in cui finalmente i costi delle materie prime e dell’energia sembrano aver imboccato la strada della convinta diminuzione", aggiunge Feltrin.

Anche il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, ha ricordato che il "peggio è alle spalle" e sottolineato come "il nostro obiettivo è impegnarci ad andare oltre, perché la condizione di protagonista del mercato va conquistata ogni giorno. C’è con noi un territorio formidabile che esprime competenze e progettualità e c’è intorno a noi un’Italia che può giocarsela sui mercati di tutto il mondo senza temere concorrenti". Già perchè il Salone del Mobile "è un esempio del saper fare italiano e di unicità a cui tutto il mondo guarda". Tutti i tentativi di "copiarlo" sono falliti.

Però, come ha ricordato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, contento della visita della Meloni, "Milano ha dato prova di saper reagire e auspico che sia dato sempre il giusto peso a chi ha dimostrato di essere un modello in Italia e non solo". Parla di "un ritorno alla gioia di vedere rappresentata qui una parte importantissima della nostra realtà economica, che riesce a fondere le attività di artigianato, innovazione, che riesce a essere un punto di riferimento in tutto il mondo" anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.