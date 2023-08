Il granchio blu esportato da Rimini negli Usa: opportunità per un'emergenza

Il granchio blu torna in America, da dove è venuto, "trasformando quella che attualmente è un’emergenza in una opportunità", chiosa l’assessore regionale agricoltura e pesca dell’Emilia-Romagna, Alessio Mammi. Il primo carico di 16 tonnellate è partito alla volta di Miami, negli Stati Uniti, dove il prodotto, già lavorato, verrà venduto e distribuito su un mercato ghiotto di granchio blu.

A curare la regia dell’operazione è una startup riminese, Mariscadoras, costituita da cinque ragazze la cui età media non arriva a trent’anni. Seguendo lo slogan "Alien is good, alien is food", poco più di un anno fa hanno deciso che il miglior modo per affrontare l’invasione delle specie aliene in Adriatico fosse trovare un predatore: l’uomo.

Il carico partito alla volta di Miami proviene dal pescato nella zona della sacca di Goro, una delle più colpite da questa specie che negli ultimi mesi ha provocato danni milionari alla filiera della pesca. Un anno fa Mariscadoras aveva stretto un accordo con Legacoop Agroalimentari nordest per la commercializzazione del prodotto. Poi è venuta la collaborazione con un’azienda di trasformazione, la Tagliapietra e figli di Mestre. Infine si sono create le condizioni per spedire negli Usa il primo container a cui ne seguirà un secondo a fine mese. È un inizio, precisa Mammi: "Un primo passo è stata l’autorizzazione alla cattura, al prelievo e alla commercializzazione, ma questo non basta. Non tutto il prodotto ha le caratteristiche per essere venduto, mentre i danni che questa specie sta provocando a un intero settore pongono in primo piano il tema degli indennizzi, oltre a quello dello smaltimento del prodotto non adatto alla vendita". Lunedì Mammi e il collega Paolo Calvano incontreranno i pescatori a Goro e Comacchio.

Andrea Oliva