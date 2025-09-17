Il ’Graduate Programme’ di FiberCop. Si formano i professionisti della rete

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, lancia il suo primo Graduate Programme, un’iniziativa rivolta a neolaureati magistrali con l’obiettivo di formare i professionisti della rete del futuro. Il programma prevede un contratto della durata di 12 mesi con possibilità di inserimento stabile in azienda, e nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani talenti un’esperienza immersiva, multidisciplinare e altamente professionalizzante, finalizzata a valorizzarne le competenze e inserirli concretamente nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese, contribuendo allo stesso tempo alla loro crescita personale e professionale.

"Il Graduate Programme rappresenta per noi un investimento concreto sulle persone e sul loro potenziale – dichiara Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer –. Si tratta di un percorso strutturato che mette i giovani al centro di una realtà in continua evoluzione, dove il confronto e la sperimentazione sono quotidiani. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con progetti reali, affiancati da professionisti esperti, e di sviluppare competenze trasversali attraverso un’esperienza formativa completa che integra attività in aula, momenti di mentoring e job rotation su progetti strategici".

Il percorso è articolato in tre aree principali ed è pensato per offrire un’esperienza completa e orientata al futuro. L’area di Technology & Innovation offre l’opportunità di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture aziendali con un focus su tecnologie d’avanguardia come Network Cloudification, Automation e Digital Twin. Strategy offre l’opportunità di essere coinvolti in progetti di pianificazione strategica, trasformazione organizzativa e operazioni di M&A, lavorando a stretto contatto con le principali funzioni aziendali. Infine Business & Data Intelligence propone un’esperienza concreta e trasversale nel mondo dei dati, grazie a rotazioni nei team di marketing, data science e IT.

Le attività spaziano dalla costruzione di dashboard intuitive all’analisi predittiva, fino allo sviluppo di modelli decisionali data-driven. Un’ occasione concreta per esser parte attiva nella trasformazione digitale dell’azienda e acquisire competenze fondamentali in un contesto sempre più guidato dall’intelligenza dei dati. I neolaureati assunti prenderanno parte a un percorso formativo di oltre 450 ore, comprensivo di bootcamp iniziale, visite presso i centri di innovazione e incontri con il top management.

Il programma include inoltre l’accesso a piattaforme di apprendimento avanzate come LinkedIn Learning e agli Osservatori del Politecnico di Milano. Ogni giovane sarà affiancato da un mentor dedicato. "Le caratteristiche che cerchiamo nei neolaureati e che per noi fanno davvero la differenza sono la curiosità, lo spirito di iniziativa, la capacità di ascolto e la collaborazione – prosegue Maria Lamelas Godinez –. È importante avere una mentalità aperta, essere pronti a mettersi in gioco e a imparare. A chi vuole candidarsi consiglio di essere autentici, di raccontare il proprio percorso con passione e di dimostrare interesse per il mondo delle telecomunicazioni e dell’innovazione. Prepararsi bene, conoscere FiberCop e i suoi valori, e mostrare entusiasmo sono elementi che fanno davvero la differenza".

Per promuovere l’iniziativa, FiberCop incontrerà gli studenti dei principali atenei italiani con eventi, workshop e momenti di networking che daranno l’opportunità di scoprire tutti i dettagli del programma, incontrare i manager dell’azienda e candidarsi direttamente durante l’incontro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito aziendale e sul profilo LinkedIn di FiberCop.