Il governo vuole Franco per la Bei Cipollone nel board della Bce

di Elena Comelli

Il nome di Daniele Franco era già stato fatto negli scorsi mesi e ora torna la conferma: il governo pensa a lui come candidato per ricoprire il ruolo di presidente della Banca europea per gli investimenti, com’è emerso al termite del suo colloquio di ieri con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Per la presidenza della Bei sarà una gara a cinque: oltre al candidato italiano sono in pista anche la ministra dell’Economia spagnola, Nadia Calviño; la commissaria europea per la Concorrenza e vice presidente della Commissione Margrethe Vestager; e i due vicepresidenti della Bei, l’ex-ministra delle finanze polacca, Teresa Czerwinska, e l’ex-ministro dell’energia svedese, Thomas Östros.

L’incarico dell’attuale presidente Bei, il tedesco Werner Hoyer, al secondo mandato, è in scadenza a fine anno e nel corso della settimana i 27 Paesi dovranno raccogliere le candidature. Dopo una prima scrematura prenderanno il via le trattative, per giungere a una decisione definitiva, che spetta al board dei governatori della Bei, probabilmente in occasione del Consiglio Ecofin informale a Santiago di Compostela, in programma per il 15 e il 16 settembre 2023. Il mese scorso, da parte dell’Italia sembrava in corso un rimescolamento: il nome di Franco era stato fatto anche come possibile successore di Fabio Panetta (prossimo governatore della Banca d’Italia) nel comitato esecutivo della Bce. Ora invece c’è stata una conferma che per quel posto rimane in pista solo la candidatura di Piero Cipollone. "L’Italia è l’unico Paese ad aver proposto un candidato" al board della Bce al posto di Fabio Panetta, ha confermato ieri il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe.

Ieri scadevano i termini per la presentazione dei candidati per il Comitato esecutivo di Eurotower. La candidatura di Cipollone, ha aggiunto Donohoe, sarà discussa all’Eurogruppo del 15 settembre. Cipollone sarebbe stato il prescelto per le sue competenze, in linea con quelle di Panetta, essendo un membro del direttorio e vicedirettore generale della Banca d’Italia dal primo gennaio 2020. Il nome di Daniele Franco è ora nuovamente associato al ruolo alla Bei. Franco, classe ‘53, è un economista, banchiere e funzionario di origine bellunese, che dopo gli studi a Padova e all’università di York, ha una lunga carriera in Bankitalia, dove ha lavorato per trent’anni, tranne un intermezzo di tre anni come consigliere economico presso la direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea. Dal 2013 al 2019 è stato il 20esimo Ragioniere generale dello Stato, nominato dal presidente del Consiglio Enrico Letta. Dal primo gennaio 2020 è stato direttore generale di Bankitalia e dal 12 febbraio 2021 ministro dell’Economia nel governo di Mario Draghi.